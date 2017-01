Cum sa alegi intre doi barbati

Cand te gandesti la ideea de dragoste, cu siguranta nu-ti doresti sa ai de ales intre doi barbati. Chiar daca unii ar putea crede ca e incitant sa-ti placa de doi tipi in acelasi timp, adevarul este ca te vei simti stresata, angoasata si chiar incompleta pana in momentul in care vei lua o decizie. Va trebui sa iei multe lucruri in considerare atunci cand alegi intre doi barbati, dar sa te lasi ghidata si de instinct. Iata 7 idei de care ai putea tine cont si care, speram, iti vor face decizia mai usoara.

Analizeaza calitatile fiecaruia dintre ei!

Unul dintre primele lucruri pe care trebuie sa le faci atunci cand ai de ales intre doi barbati este sa le analizezi aspectele pozitive ale personalitatii si sa le pui in balanta. Adica sa identifici pur si simplu ce-ti place mai mult si mai mult la ei. Te fac sa razi? Au simtul unorului? Te respecta? Sunt sensibili sau mai degraba pragmatici? Si apoi sa te decizi cu care dintre aceste calitati rezonezi si cu care esti compatibila.

Gandeste-te cum te face sa te simti fiecare dintre ei!

Chiar daca cineva are o multime de calitati, daca vrei sa incepi o relatie cu acea persoana trebuie, in primul rand, sa ai in vedere cum te face sa te simti. Scoate la suprafata tot ceea ce e mai bun in tine? Simti ca este interesat cu adevarat de tine? Te provoaca si te face sa te simti o persoana mai buna? Te trateaza ca pe cineva cu adevarat special?

Analizeaza defectele fiecaruia dintre ei!

Chiar daca esti tentata sa vezi doar aspectele pozitive ale unei persoane atunci cand esti atrasa de ea, incearca sa te detasezi un pic si sa-i identifici si defectele, mai ales daca esti in situatia de a decide daca-ti doresti sau nu un viitor alaturi de ea. Poarta un bagaj emotional pe care ti-e greu sa-l gestionezi? Este autoritar sau manipulator si incearca intotdeauna sa-si impuna punctul de vedere? Te-a mintit vreodata? Are mereu probleme si te impovareaza si pe tine cu ele?

