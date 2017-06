Cum sa treci peste o pauza in relatie

Este posibil sa fi fost minunat sau asa si asa, insa ai decis sa mai iesiti la inca o intalnire. Ulterior ai realizat ca el este ceea ce ti-ai dorit dintotdeauna si asa ati ajuns sa aveti o relatie de doi ani si jumatate.

Totul este perfect, va iubiti, ati trecut impreuna si prin perioade bune si mai putin bune, parintii sunt incantati, insa in ultimele luni parca ceva nu mai este la fel si nu iti poti da seama de ce.

Atunci cand apar problemele in paradis si amandoi va simtiti blocati, ce anume poate face o fata atunci cand vine vremea sa ia o pauza de la relatie?

Cu totii stim ca nu este usor si ca in acel moment te poti simti foarte vulnerabila si nesigura pe intreaga relatie, iar pauza de la relatie pare ca agraveaza lucrurile.

Vestea buna este ca exista cateva lucuri care pot face situatia mai suportabila.

1. Ce sa faci si ce sa nu faci

In primul rand, pentru a evita neintelegerile inconfortabile, incercati sa stabiliti cateva reguli privind comportamentul vostru pe perioada pauzei. Este foarte important sa discutati si sa luati impreuna decizia daca puteti sa dormiti cu alte persoane in aceasta pauza si cat va dura aceasta, dar fiti rezonabili in aceasta privinta. Daca partenerul tau iti spune ca ar dori o pauza de sase luni, atunci poate fi putin evident ca el nu mai are acelasi interes fata de relatie si nu ar trebui sa fii de acord cu acest lucru.

De asemenea, trebuie sa decideti daca si cat de des va veti vedea in timpul pauzei. Unele cupluri se simt destul de incomode atunci cand iau o pauza si aleg sa se vada o data pe saptamana sau o data la doua saptamani. In acest fel, ei inca nu pierd sentimentul de a fi intr-o relatie, sa ramana in contact si sa aiba inca suficient timp sa se gandeasca la problemele din relatia lor. Daca sunteti de acord sa va vedeti in aceasta perioada, nu exagerati si nu renuntati la ceea ce v-ati propus, pentru ca astfel intregul efort de a face o pauza de la relatie va fi pierdut. Indurati putin pentru ca numai inacest fel puteti vedea unele rezultate, indiferent daca alegeti sa continuati cu relatia sau nu.

2. Introspectie

Concentreaza-te pe ceea ce simti inainte de a face ceva ce vei regreta mai tarziu. Odata ce ai ajuns la un acord cu privire la tot ceea ce iti doresti, poti incepe sa savurezi intreg procesul de a lua o pauza de la relatie. In acest timp este bine sa te focusezi asupra a ceea ce simti si asupra modului in care te simti. Pentru a urmari indeaproape ceea ce se intampla cu emotiile tale in aceasta perioada, poti incepe sa scrii un jurnal, astfel ca atunci cand va veni momentul sa luati o decizie finala, iti va fi foarte de ajutor sa citesti din nou trairile pe care le-ai avut pe parcursul pauzei.

