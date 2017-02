Cumpara zilnic cate 20 de bureti, dar nu spala vasele cu ei. O sa ramai cu gura cascata cand o sa vezi cum ii foloseste

Tanara sufera de o tulburare de comportament, de tip compulsiv-obsesiv, numita Pica.

Unii ies in oras la o friptura, eu as prefera sa mananc un burete”, a marturisit Emma Thompson, o tanara de 23 de ani, din Marea Britanie. De la varsta de 3 ani, ea adora sa simta textura buretilor in gura, in timp ce ii mesteca.

In urma cu cativa ani, ea a descoperit gustul buretilor inmuiati in detergent lichid pentru vase, cu aroma de mere verzi, si spune ca asta e „mica ei placere vinovata”. „Imi place gustul, imi place mai mult decat mancarea”, a marturisit ea.

