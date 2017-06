Daca EL face aceste 5 lucruri, aveti o relatie fara viitor

Orice femeie isi doreste si merita sa aiba alaturi un partener care sa o respecte, sa o iubeasca si sa o sustina neconditionat.

Din pacate insa, nu intotdeauna avem parte de ceea ce ne dorim. Si uneori ne este greu sa ne dam seama de adevaratul stadiu al relatiei noastre, mai ales daca exista sanse sa fim intr-o relatie fara viitor.

Asa cum exista lucruri care te ajuta sa iti dai seama de faptul ca ai langa tine un partener care isi doreste o relatie de lunga durata, la fel exista si aspecte ce iti indica faptul ca esti intr-o relatie fara viitor.

Iata 5 dintre ele:

Nu este constant si nu te poti baza pe el

Partenerul tau este de multe ori barbatul perfect, insa in alte ocazii te ignora complet? Te-ai trezit in situatia in care sa te intrebi de ce nu iti raspunde la mesaje sau a contramandat planurile de vacanta in ultimul moment?

Ei bine, faptul ca nu poti anticipa niciodata ce urmeaza sa faca este un semn ca relatia voastra nu are viitor. Te vei simti mereu confuza, iar indoielile cu privire la viitorul vostru ca si cuplu nu vor disparea prea curand.

Ii place sa petreceti mult timp impreuna, insa nu face niciodata planuri serioase

Imagineaza-ti urmatorul scenariu. Timp de o saptamana faceti totul impreuna – de la cumparaturi la vizionarea serialului tau preferat la tine acasa si pana la mersul in vizita la parintii sau prietenii tai. Apoi, timp de o saptamana, nu mai da niciun semn de viata. Si scenariul se repeta.

