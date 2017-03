De ce nu e bine să mănânci cartofi verzi sau încolțiți

Garantat ti s-a intamplat macar o data sa cureti cartofi si sa vezi ca unul este mai verde. Poate te-ai gandit ca ai de-a face cu un cartof necopt. Cartofii verzi nu sunt necopti si sunt de evitat, intrucat sunt un pericol real pentru sanatate. Iata de ce:

Cartofii produc in mod natural solanina, o substanta ce are rol de pesticid si tine pradatorii la distanta. In mod normal, solanina se gaseste preponderent in frunzele si tulpinile cartofilor.

Pe masura ce cartofii stau la lumina zilei, acestia tind sa dezvolte clorofila (de aceea se si inverzesc) si totodata creste si cantitatea de solanina. Cu cat sunt mai verzi cartofii, cu atat mai mare e cantitatea de solanina din ei.

Otravirea cu solanina

Solanina este otravitoare nu doar pentru daunatori, ci si pentru oameni. Initial, simptomele apar preponderent la nivelul aparatului digestiv (greturi, varsaturi, diaree, etc), dar si la nivel neurologic (dureri de cap, ameteli).

