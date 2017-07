Fiecare dintre noi avem diverse defecte de care devenim constienti si ne propunem, la un moment dat, sa le depasim pentru a deveni mai buni. Iata care sunt defectele tale in functie de zodie:

BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Despre Berbeci se spune ca sunt ingamfati. Ei trebuie sa aiba intotdeauna ultimul cuvant si nu accepta parerea celorlalti. Plin de curaj si entuziasm, Berbecul are capacitatea de a initia multe proiecte, insa adesea isi pierde interesul la mijlocul drumului si nu are capacitatea de a duce la bun sfarsit ceea ce a inceput. Faptul ca incearca sa le impuna celorlalti modul sau de gandire atrage multe antipatii.

TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Incapatanarea si comoditatea sunt marile defecte ale celor nascuti in zodia Taur. Se ataseaza de lucruri sau de oameni, devenind fixist si de o posesivitate bolnavicioasa. De asemenea, ii place sa acumuleze si are tendinta de a fi avar. Este foarte pretentios cu cei din jur, asteptand de la ei mult, nu accepta compromisuri si este dominat de prejudecati.

GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Nativul din Gemeni se dovedeste a fi de multe ori o persoana pe care nu te poti baza, fiind prea schimbator in atitudini si prea indragostit de libertate. In plus, cei nascuti in aceasta zodie au tendinta de a-i manipula pe ceilalti prin intermediul cuvintelor, nefiind dispusi decat rareori sa isi arate sentimentele.

RAC (22 iunie – 22 iulie)

Racul are dezavantajul de a fi un mare sentimental. Acest lucru il face usor santajabil, neincrezator, daca se intampla sa se pacaleasca. Desi ii place sa fie in centrul atentiei, este un timid. Pentru cei din jur un astfel de om poate fi de neinteles, mai ales ca este dominat de inhibitii.

