A devenit mamă cu adevărat doar în ziua când fiica ei a vărsat un pahar cu lapte

O mamă va face orice pentru copilul ei. Va trece prin foc, își va sacrifica viața pentru ca puiul ei să fie în siguranță.

O mamă și-a dat seama că multe mămici au nevoie să li se reamintească de sacrificiile pe care mamele trebuie să le facă pentru binele copilului lor, așa că a povestit o întâmplare care i-a schimbat viața ei și a copilului ei.

“Eu nu am devenit mamă cu adevărat când am născut ci șapte ani mai târziu. Până în ziua aceea, am fost prea preocupată sa supraviețuiesc în căsnicia mea în care eram abuzată.

Mi-am petrecut tot timpul să construiesc casa perfectă, casa curată, casa pusă la punct și nu am observat cum a crescut copilul meu.

Am încercat din răsputeri să-i fiu pe plac soțului care nu era niciodată mulțumit și mi-am dat seama că am pierdut ani întregi pe care nu o să-i mai recuperez niciodată.

Să nu credeți că nu m-am ocupat de fiica mea. Am mers cu ea la cursurile de balet, de limbi străine, la toate ședințele cu părinții, am fost alături de ea mereu.

Am încercat să o protejez de violența verbală a soțului atunci când se vărsa ceva pe masă, la cină. Fetița începea să plângă și eu încercam să dreg busuiocul. “O să fie bine, iubita. Tati nu e supărat pe tine”.

Citeste tot materialul pe Unica.ro