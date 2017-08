Finalul „Game of Thrones” este spectaculos si iti va implini toate asteptarile

Parca ieri era 16 iulie si aparea, dupa o lunga asteptare, primul episod al sezonului 7 din „Game of Thrones”. Promitea foarte multe, intrigi, tradari, suspans, chiar si dragoste. Acum, dupa doar 7 saptamani, care au trecut incredibil de repede, finalul „Game of Thrones” a venit si a trecut si nu ne vine sa credem ca avem atat de mult de asteptat pana la al 8-lea sezon.

Daca nu ai vazut inca ultimul episod din „Game of Thrones”, intitulat „The Dragon and The Wolf„, te sfatuiesc sa te opresti din citit, pentru ca urmeaza sa dam spoilere!

Sezonul 7 din „Game of Thrones” a fost, pur si simplu, plin de actiune – fiecare episod ne-a tinut cu sufletul la gura si cu teama constanta (asa cum ne-a obisnuit, de altfel) ca personajele noastre preferate vor muri. A fost un sezon de exceptie, in care au existat nenumarate momente dorite de fani. Din punctul meu de vedere, lucrul asta este atat un punct in plus, cat si un punct in minus. Ca o adevarata fana, am citit nenumarate articole pe internet despre previziuni sau teorii si trebuie sa recunosc ca am fost putin dezamagita sa le vad pe toate devenind realitate pe parcursul sezonului, dar mai ales in ultimul episod. Unde mai sunt rasturnarile de situatie cu care ne-a obisnuit George R. R. Martin? Dar poate asta a fost problema, fiind un sezon bazat in totalitate pe scenarii de TV si nu pe cartile lui Martin, care au ramas cu muult in urma.

Acestea fiind zise, nu am cum sa contest faptul ca episodul 7 a fost unul cu adevarat spectaculos. Iata cateva motive care sustin aceasta afirmatie:

O reuniune de exceptie

Cersei Lannister, Jon Snow si Daenerys Targaryen, plus Tyrion, Jaime, Jorah Mormont si multi altii, au fost prezenti in aceeasi scena. Toti s-au intalnit pentru a discuta un armistitiu si pentru a hotari soarta Regatului Westeros; bineinteles ca eroina noastra preferata, Daenerys, si-a facut intrarea intr-un mod incredibil, pe spatele unuia dintre dragonii sai. Scena a fost una foarte tensionata si plina de replici memorabile.

O moarte surprinzatoare

Din pacate, citisem teoriile pe internet despre cum avea sa decurga moartea lui Petyr Baelish si, din nou, din pacate, acestea s-au dovedit a fi adevarate. Daca in episodul 6 credeam ca Sansa comploteaza pentru a o ucide pe sora sa, Arya, acum s-a adeverit faptul ca cele doua, impreuna cu Bran, lucrau impreuna, imptriva lui Littlefinger. Arya este cea care ii da lovitura de gratie, iar Sansa este cea care face dreptate.

