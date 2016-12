Modele second-hand sub 5.000 de euro. Partea 1

Care mașini fac cele mai puține probleme? Auto Bild trece în revistă cele mai fiabile modele în trei plaje de prețuri. Astăzi, prima parte, cu modele sub 5.000 de euro. Mâine și poimâine vom continua cu celelalte două părți, dedicat modelelor sub 10.000 de euro și, respectiv, celor sub 20.000 de euro.

Citeste mai multe AICI!