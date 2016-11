Numără-ți liniile de la încheietură. Câte ai? Vezi ce înseamnă!

Citirea in palma se practica de sute de ani si, se pare, ca provine din astrologia Hindu, din India Antica, insa pentru prima oara este mentionata intr-o carte chineza. Si in prezent se practica citirea in palma care poate furniza informatii fascinante.

Una dintre cele mai usoare modalitati de a citi propria mana este sa privesti incheietura maini si nu palma. Liniile de la incheietura pot dezvalui multe lucruri. Cu cat o persoana are un numar mai mare de linii cu atat mai mult va trai. Cei mai multi dintre oameni au trei linii, insa exista si o minoritate care are patru linii. Fiecare linie are propria ei semnificatie si poate dezvalui lucruri importante despre viitorul sau sansele tale de imbogatire. In plus, problemele de sanatate sunt anuntate de prima linie de pe incheietura.

Iata semnificatia fiecarei linii:

Linia intai

Este cea mai importanta dintre ele intrucat indica problemele de sanatate. Daca este neintrerupta si bine definita, inseamna ca persoana este intr-o stare fizica exceptionala. Daca este neclara sau intrerupta atunci persoana nu are grija de sine si este slaba. In termeni de speranta de viata, cea de-a treia linie, semnifica o viata de cel putin 23-28 de ani.

In ceea ce priveste problemele de sanatate, linia intai este diferita la barbati fata de femei.

