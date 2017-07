(P) Eurotrip – cronică de vacanță

Vacanta de vara este o provocare atat pentru turisti cat si pentru agentii de turism. Pentru ca ne-am pregatit temeinic pentru acest sezon, agentii de turism Eurotrip au fost sa vada destinatii si hoteluri diverse: vacanta exotica in insula Gran Canaria si Egipt, vacanta city break in sudul Italiei – regiunea Puglia, sejur mare in Cipru si in Insula Skiathos. Impresiile cele mai vibrante, raman din vacanta din Puglia. Desi o zona mai putin promovata in Romania, Eurotrip o recomanda cu incerdere. Aici veti gasi cate un pic din toate: plaje cu nisip alb si plaje turcoaz in sud spre Porto Cesareo, city break in Alberobello si Lecce, minicroaziera in Gargano, navigand dinspre Vieste in Baia di Zagare, printre grote si golfuri absolut superbe. Un sejur de 8-9 zile este perfect pentru aceasta destinatie, impartit astfel 3-4 nopti in Vieste, 1-2 nopti in Alberobello sau Lecce (oricum trebuie vizitate amandoua) si 3-4 nopti pe plajele confortabile din Porto Cesareo sau Torre Lapilo.

Zona de nord a regiunii Puglia cuprinde aria Gargano, vestita pentru grotele de un alb stralucitor si stancile cu forme impresionante de-a lungul tarmului. Desi este o zona calcaroasa, cu multe stanci, plajele sunt cu nisip iar intrarea in apa marii este placuta, fara pietre. Croaziera de 3 ore este chiar accesibila 20 euro de persoana, iar noi o recomandam pentru ca este chiar interesanta…Capitanul vasului va va arata rosiile de mare, chipul unui batran sapat in stanca, faraioghi in forma de calut de mare, inimi sapate in stanci si veti intra cu vasul in grote, iar ultima destinatie este plaja din Baia di Zagare.

Vieste este un oras linistit, o veche fortareata ce poate fi vizitata la pas… capitanul vasului cu care am plecat in croaziera, a tinut mortis sa salute jumatate de oras folosind avertizorul sonor ori de cate ori vedea pe cineva cunoscut la vreo terasa, magazin, la o fereastra sau la un balcon…Plajele arata foarte bine – sunt perimetre foarte linistite dar si locuri unde muzica rasuna – exista minibaruri unde se gasesc si gustari iar unele hoteluri ofera animatori pentru copii atat pe plaja cat si in zona piscinelor.

In Vieste, orasul peninsula recomandam retaurantul Bella Napoli, unde si noi indrumati de localnici ne-am rasfatat cu antipasti, fructe de mare, scoici, salate de creveti cu telina, risoto din orez negru si calamari proaspeti. Piata din Vieste, este un adevarat festin culinar in aer liber, comerciantii ademenind vizitatorii cu produse absolut delicioase, de la masline, condimente, rosii uscate, branzeturi, produse traditionale din carne, fructe si legume.

Dupa incheierea celor 4 nopti in Vieste & Gargano, ne-am indreptat spre Alberobello, un mic orasel din inima Pugliei, cu celebrele trullo – casutele traditionale. Cazarea este bineinteles intr-o stfel de casuta, cu living, dormitor, baie, minibucatarie si terasa. La masa de sera se poate comnda o degustare de „prodotti tipici” chiar in casuta ta. Cosul de bunatati iti va fi servit alaturi de Peroni Gran Riserva sau de un vin usor si absolut racoritor produs in zona. Dimineata, dupa micul dejun specific, te poti „pierde” pe stradutele inguste, pline de flori, vita de vie, suveniruri – unele foarte asemanatoare cu ce se gaseste la Bran de exemplu, sau pe arterele circulate de munte din Romania, insa se gasesc si obiecte de bun gust, facute de localnici cu multa migala – si bineinteles produse traditionale.

Surpriza absoluta este ca intr-un astfel de sejur si cei mai mici mebri ai familiei se vor simti rasfatati. Foarte aproape de Alberobello, in Fassano se gaseste un Parc Safari Zoo de toata frumusetea, in care este integrat si un parc de distractii.

Daca tot s-au terminat si cele doua zile in zona Alberobello – Fassano, sa inceapa provocarea din sud cu orasul Lecce – incarcat de istorie si de cladiri vechi, strazi inguste si efervescenta specifica unui oras universitar. City break-ul in Lecce se poate finaliza in proximativ patru ore, in cazul in care turistii planifica in prealabil ce obiective vor sa viziteze.

Si cum poate fi finalizat altfel acest sejur decat reintorcandu-ne la mare…ultimele 3 nopti din sejur rezervate exclusiv relaxarii cu o cazare de exemplu in Tore Lapillo…apa marii este foarte calda indiferent daca vrei sa inoti la 7 dimineata sau la 9 seara , doua sezlonguri si o umbrela costa intre 10-15 euro/zi, daca nu e convenabil atunci se poate intinde prosopul absolut gratuit, berea costa in jur de 2 euro, pizza 10-14 euro…iar daca vrem sa discutam de lucruri foarte serioase din punct de vedere gastronomic, Eugenio a reusit sa ne uimeasca la restaurantul Solaris cu pomodori secchi – rosii uscate in ulei de masline cu mirodenii – absolut fabulos, orecchini in sos de busuioc, tocanita de caracatita, legume gatite exceptional, branzeturi, peste proaspat, scoici gratinate, creveti si calamari toate stropite cu un chardonnay usor, de vara…

Se pare ca am vorbit destul de mult depre mancare, insa se spune ca „italienii traiesc pentru a manca si sunt mai putin mofturosi decat francezii”

Pentru delalii suplimentare si vacante reusite oriunde in lume, nu ezitati sa contactati un agent de turism Eurotrip.