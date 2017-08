Programele Senior Voyage lansate la cel mai mare eveniment din Romania dedicat seniorilor

Christian Tour a pregătit pentru finalul sezonului estival o surpriză de amploare, destinată în principiu turiștilor care au împlinit vârsta de 55 de ani. Cel mai mare turoperator din Romania a lansat în premieră națională sejururile în New York City, dar și în destinații consacrate precum Hurghada, Cipru, Scoția sau Istanbul.

Duminică, 27 august, la Berăria H din București, turoperatorul a lansat oficial noile pachete Senior Voyage, în cadrul celui mai mare eveniment din Romania dedicat seniorilor pasionați de călătorii. Acesta este de altfel și cel mai amplu eveniment pe care turoperatorul l-a organizat pentru turiștii sai, membri ai clubului Senior Voyage. Peste 1800 de seniori au fost prezenți la „Serata Senior Voyage” și s-au bucurat de o seară plină de surprize.

Dacă Portugalia a fost noutatea sezonului 2016-2017, destinația fiind reintrodusă în portofoliul Christian Tour la cererea turiștilor, românii au acum ocazia să descopere New York-ul prin programul Senior Voyage. Turiștii plătesc de la 995 euro/persoană, tarif în care sunt incluse 5 nopți de cazare cu mic dejun la un hotel de 4* situat chiar în inima Manhatann-ului, bilet de avion București – New York – București, tururi pietonale, vizite ghidate și ghid însoțitor pentru întreaga perioadă.

”New York, I love you!”, nu este doar o metaforă, e sentimentul pe care îl trăiești din prima clipă când pășești pe străzile celui mai cosmopolit oraș din lume. Metropola vibrantă de văzut măcar o dată în viață, te surprinde cu numeroase atracții: de la Manhattan-ul sclipitor, Statuia Libertății și pană la Central Park sau Times Square – denumită extrem de sugestiv, intersecția lumii.

La fel de popular este și programul Senior Voyage Egipt – Hurghada, cu tarife începand de la 295 euro/persoană, pentru care exista curse charter de la București și Oradea. De un mare interes în rândul seniorilor se numără și Costa del Sol datorită menținerii tarifelor mici încă de la lansarea programului: de la 395 euro/persoană, pentru un sejur de 7 nopți cu demipensiune și transport cu avion, dar si noile programe pe Scoția si Istanbul.

”Pentru prima dată, seniorii pot călători în New York prin pachetele speciale destinate acestora, spune Marius Pandel, CEO Christian Tour. Dacă anul trecut surpriza sezonului era reintroducerea Portugaliei pe lista cu locuri de văzut, acum New York este metropola care atrage toate privirile! La fel de căutate sunt vacanțele în Egipt – Hurghada, Costa Brava, Costa del Sol sau Cipru. În ultimii 6 ani, Senior Voyage a devenit fără nicio îndoială cel mai iubit brand turistic în rândul seniorilor. De altfel, mai bine de 78.000 de turiști au ales să călătorească în destinațiile preferate, atu-ul acestui program fiind tariful accesibil. Mai mult decât atât, mare parte dintre seniori au intrat și în Clubul Senior Voyage prin care au parte de reduceri la numeroase programe dar și de discounturi la peste 50 de parteneri în țară (precum clinici medicale, stomatologice, saloane de înfrumusețare, magazine, restaurante etc), a mai adăugat Marius Pandel.

Senior Voyage – de 7 ani un brand de succes!

Încă de la lansarea conceptului vacanțelor pentru seniori în anul 2010, turoperatorul s-a bucurat de un succes răsunător. Seniorii pot călători din septembrie până în mai, în cele mai populare locuri, prin pachete complete ce includ 7 nopți de cazare cu demipensiune, transport cu avion, transfer aeroport-hotel-aeroport, ghid însoțitor vorbitor de limbă română, la tarife ce oscilează între 295 şi 395 euro/persoană, pentru majoritatea programelor.

Într-un top al celor mai vândute produse Senior Voyage se numără:

Costa del Sol

Sicilia

Napoli

Romania

Toscana

Portugalia

Potrivit Christian Tour, cei mai mulți dintre seniorii care aleg aceste vacanțe au vârste cuprinse între 55 și 65 de ani, cu un procent egal între bărbați și femei. Peste 85% dintre turiști provin din mediul urban, iar aproximativ 30% dintre ei călătoresc însoțiți de partener (nepoți, copii sau prieteni) și rareori singuri, preferând să aloce între 430-450 de euro pentru o vacanță, cifră constantă în ultimele 6 sezoane. Din aceleași date reiese faptul că mai bine de jumătate dintre seniori sunt sprijiniți financiar de copii sau de nepoți, în timp ce tinerii plecați în străinătate preferă să-și surprindă părinții cu vacanțe-cadou de tip Senior Voyage.

Mai bine de 35.000 de persoane fac parte din Senior Voyage Club fiind deținători de Card Senior prin care beneficiază de una sau două excursii gratuite, discounturi la excursiile opționale, reducere la restaurante ori magazine în funcție de destinație, asigurări medicale, storno sau de bagaje gratuite – valabil pentru pachetele de tip circuit, consilier personal de vacanțe, 3% discount la tarifele vacanțelor Early Booking și First Minute – valabil doar pentru sejururi, plus multe alte surprize. De asemenea, posesorii cardului nu achită suplimentul de 50 de euro pentru persoanele care încă nu au împlinit varsta de 55 de ani.

20 de ani de activitate Christian Tour

Christian Tour, cea mai mare agenție de turism din România, împreună cu toate companiile din grupul său, a înregistrat în anul 2015 o cifră de afaceri de peste 70 de milioane de euro, cifră care o clasează pe primul loc în topul agențiilor de turism din România. Cu o istorie de 20 ani în piața de turism autohton, Christian Tour deține în acest moment 31 de agenții proprii în toată România, plus patru filiale în Ungaria, Polonia, Serbia și Republica Moldova, rămânând în continuare cel mai mare turoperator pe vacanțe de tip charter din România și lider de piață pentru numărul de turiști care au ales să călătorească cu acesta. În cei 20 de ani de activitate a agenției, peste 1,3 milioane de români au ales să își petreacă vacanțele alături de turoperator.