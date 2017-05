Punctele tale slabe, in functie de zodie

Fiecare zodie are caracteristicile sale, tipare in care se incadreaza si predispozitii spre un anumit tip de caracter.

Pe langa punctele forte ale fiecareia si calitatile care le definesc, exista si unele minusuri sau puncte slabe care te pot trage inapoi. Din fericire insa, pot fi indreptate. Afla care sunt acestea.

Berbec

Tu esti curajoasa zodiacului, cea care face lucrurile cum trebuie, rapid si cu fler, cu naturaletea care te caracterizeaza. Gandeste-te sa iti cultivi mai mult partea sensibila la fel ca si latura practica, astfel vei reusi sa iti dai seama dinainte ce functioneaza si ce nu in diverse situatii. Daca reusesti, abordarea ta intuitiva se va transforma intr-un atu si mai eficient.

Taur

Tu esti mereu constanta si sensibila, un munte de stabilitate. Dar, decat a te comporta intotdeauna ca radacina unui copac de neclintit, incearca si ipostaza de a fi asemenea unei trestii care se indoaie in vant si se adapteaza situatiilor. Gaseste curajul de a iti urma instinctele, in loc sa intorci lucrurile pe toate partile si sa le analizezi din toate unghiurile. Daca iti vei asculta inima, puterea ta se va intari, devenind si mai productiva.

Gemeni

Tu esti vorbaretul, omul mereu in actiune. Incearca sa te opresti o clipa pentru o schimbare. Nu vei muri de plictiseala. Reflecta mai adanc la proiectele tale actuale mai degraba decat a-ti imprastia mintea in toate directiile. Bucura-te de fiecare moment in loc sa stai deoparte analizandu-l. Vei observa ca eforturile iti vor fi rasplatite.

