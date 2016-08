Să mai și râdem. BANCURI

Într-o seară, Bill Gates se întoarce acasă de la compania lui. Pe drum, fiind neatent și obosit, cade într-un șant și… vede îngeri, care încep să-i vorbească.

– Bună, Bill! Am două vești pentru tine, una bună și una proasta. Cu care să încep?

– Începe cu vestea bună, raspunde Bill Gates.

– Vestea bună e ca la noi, în cer, pe toate PC-urile ne-am pus Windows XP!

– Foarte bine! Dar care e vestea rea?

– Vestea rea e că avem o mică problemă și te luăm cu noi ca s-o rezolvi…

Un nebun își atenţionează un coleg, în curtea azilului:

– Mă, vezi că ai o gaură în umbrelă!

– Știu, mă, eu am făcut-o, ca să văd când se oprește ploaia!

Nevasta unui țigan lingurar bate la porțile Raiului. Sfântul Petru îi deschide și o întreabă:

– Pe cine cauți?

– Pe soțul meu, e lingurar.

– Păi, noi avem atâția lingurari aici, că nu știu care e. Zi-mi ceva despre el, de exemplu, ce ți-a spus înainte de-a muri.

– Mi-a spus că de fiecare dată când o să-l înșel se va răsuci în mormant!

– Acum știu care lingurar! E ventilatorul Raiului.

Trei motani încearcă să-și dea seama care este cel mai leneș dintre ei:

– Eu sunt atât de leneș, încât îmi pune stăpânul castronul cu lapte sub bot și mi-e lene să mănânc!

– Eu sunt atât de leneș, încât vine pisica lângă mine cu coada ridicată, iar eu nu fac nimic!

– Băi, voi ați auzit țipetele alea aseară? Eu eram, mă așezasem pe un cui ruginit și mi-era lene să mă ridic!

Bulă vine într-o zi cu ochiul umflat la scoala. Profa îl întreabă ce-a patit.

– Pai, știți, suntem o familie săracă, iar eu, mama și tata dormim în același pat. Aseară, tata m-a întrebat: “Bula, dormi?”, eu am zis “nu”, și atunci el mi-a dat un pumn în ochi.

– Vezi, zice profa, dacă tac-tu te întreabă din nou diseară același lucru, tu să taci. Ai înțeles?

– Da, doamna profesoară, așa am să fac…

A doua zi, Bula vine cu amândoi ochii umflați…

– Ce-ai pățit, Bulă, n-ai făcut cum ți-am zis?

– Ba da, cum să nu?, exact așa am facut! M-a întrebat tata dacă dorm, eu am tăcut, apoi l-am auzit zicând: “Hai!” și l-am întrebat: “Unde?”.

Un polițist și un civil merg pe stradă și văd o monedă. Civilul îl întreabă pe polițist:

– De ce nu ridici moneda?

– Păi, ce să fac cu ea?

– Dai și tu un telefon…

Polițistul ridică moneda, o pune la ureche și spune:

– Alo? Mama?

La începutul secolului XX, se duce Bulă la ghicitoare. Aceasta îi spune:

– Mda… Din cauza ta vor muri mulți oameni, iar alții vor rămâne fără case…

Pleaca Bula dezamăgit și, în drum spre casă, vede un copil pe șinele de tren. Fuge să-l salveze, iar după ce-l vede în siguranță îl întreabă:

– Cum te cheama, puștiule?

– Adolf… Adolf Hitler.