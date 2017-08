Sprijiniți-vă sănătatea ochilor cu Macushield și Macushield gold!

Aveți probleme cu vederea? Vi se încețoșează? Nu vedeți bine la apropiere sau la distanță? Vedeți neclar sau dublu? Toate aceste lucruri vă provoacă o stare de nervi de care ați vrea să scăpați dar nu știți cum.

Ei bine, soluția o găsiți intrând în magazinul online bioo.ro. În acest magazin veți descoperi două produse inovatoare, cu beneficii extraordinare pentru sănătatea ochilor dvs. Este vorba de Macushield și Macushield gold.

Dacă vă doriți să mențineți și să sprijiniți sănătatea ochilor, Macushield este suplimentul alimentar (cel mai recomandat din Marea Britanie) care vă va ajuta să vă îmbunătățiți sănătatea ochilor.

Macushield este benefic în cazul unor afecțiuni oculare diverse:

– Degenerescență maculară

– Perfomanță vizuală

– Glaucom

– Cataractă

– Retinopatie diabetică

– Ochi obosiți

-Vedere încețoșată

-Vedere scăzută

– Sensibilitate la lumină

-Probleme ale vederii cauzate de statul prea mult la calculator sau în fața televizorului.

Toate aceste probleme vă afectează mai mult sau mai puțin vederea, fiind o cauză a apariției diverselor riscuri precum:

– accidente sau accidentări;

-situații jenante sau dificile;

-pierderea locului de muncă;

-imposibilitatea de a face ceea ce vă doriți să faceți;

-apariția amețelilor;

– posibilitatea de a face accident în timp ce conduceți mașina.

Puteți preveni apariția acestor probleme și totodată riscurile la care vă expuneți, prin luarea acestui produs 100% natural. Odată administrat acest produs va regla și preveni apariția acestor probleme deranjante.De acest produs este benefic în cazul acestor afecțiuni?Fiindcă conține o formulă unică de 6 ingrediente active (Luteină, Zeaxantină, Crăiță-(Mezo-Zeaxantină), Ulei de floarea soarelui, Ceară de albine și Glicerină).

Acest produs are în compoziția sa antioxidanți foarte puternici care contribuie la protejarea maculei contra eventualilor radicali liberi și a luminii albastre dăunătoare.

Dacă nu aveți sănătate, puteți spune că nu aveți nimic. Sănătatea este cel mai important lucru la care trebuie să vă gândiți în fiecare clipă. De aceea trebuie să faceți orice este posibil să aveți un stil de viață echilibrat și sănătos, pentru a diminua complicațiile ce pot să apară pe măsură ce îmbătrâniți.

Macushield este suplimentul alimentar care conține trei carotenoizi maculări: luteină, mezo zeaxantină și zeaxantină. Acești trei carotenoizi au rolul de a îmbunătăți stratul protector pe care îl formează pigmetul macular, după cum arată cercetările științifice ce au fost publicate în jurnale medicale renumite precum sunt Investigative Ophthalmology și Visual Science.

Luteina are efect antioxidant și protejează ochiul contra cataractei și degenerării maculare. La fel ca și zeaxantina, poate fi regăsită în legume cu frunze verzi precum este spanacul, varza sau fructe precum sunt portocalele sau bananele. În plus, zeaxantina are un rol important în procesul de anti-îmbătrânire a ochilor și combate efectele adverse puternice pe care medicamentele care sunt administrate pentru cancer le pot avea asupra organismului uman.

De asemenea, acești doi carotenoizi datorită efectului antioxidant au capacitatea de a neutraliza radicalii liberi și de a filtra lumina albastră dăunătoare.

Mezo-Zeaxantina este situată în centru maculei, unde vederea este cea mai clară. Studiile indică faptul că aceasta crește densitatea pigmenților maculari și protejează ochii contra apariției degenerării maculare. Acest carotenoid poate fi găsit și în somon sau creveți.

Pigmenții maculari din Macushield sunt obținuți din gălbenele care sunt cultivate tocmai în acest scop. Cercetările au demonstrat că atunci când pigmentul macular se reduce apar diverse probleme de vedere:

-contractul vizual este redus

-contrastul de asemenea este redus

-apare o sensibilitate la lumină

-imaginile sunt încețoșate

În ultimul deceniu, studiile pe care cercetătorii britanici le-au făcut,au reliefat faptul că aportul de mezo-zeaxantină are efecte majore în alimentația zilnică. Mezo-zeaantina permite absorbția mult mai rapidă a luteinei și zeaxantinei.

De asemenea, mezo-zeaxantina crește performanța vizuală. Din acest motiv, Macushield reprezintă alegerea ideală a persoanelor care au diverse probleme cu vederea, chiar și dacă acestea sunt mai avansate. După administrarea acestui produs, vederea nu doar se va îmbunătăți, dar va crește și constrastul vizual și se va reduce sensibilitatea la lumină puternică. În timpul administrării acestui supliment alimentar, claritatea vizuală se va îmbunătăți, iar imaginile nu vor mai fi așa de încețoșate.

Cu Macushield se va îmbunătăți vizibil calitatea vederii și totodată calitatea vieții. Să poți să te bucuri de viață și de tot ce vezi cu ochii este un lucru imperios necesar.

Așadar, sprijiniți-vă sănătatea oculară cu Macushield și Macushield gold și bucurați-vă de ceea ce vedeți bine!