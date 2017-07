Teatrul de stradă, rețeta unui weekend reușit

Dacă luăm câțiva mii de bucureșteni și turiști doritori de distracție, câțiva zeci de artiști la tobe din Spania, personaje misterioase pe catalige, percuționiști britanici în costume futuriste, dansatori de tango din Franța, acrobați pe muzică hip-hop din Marea Britanie sau jongleri cu focul și statui vivante din România și îi aducem la un loc în zone centrale din București, avem rețeta perfectă de distracție pentru weekendul 14 – 16 iulie la B-FIT in the Street!

În fiecare zi, de vineri până duminică, între orele 19 și 23, al treilea weekend de festival B-FIT in the Street! a pregătit pentru fanii teatrului de stradă decorul perfect pentru o plimbare prin București greu de uitat. Totul începe în Piața Universității cu un concert la tobe pe ritmuri braziliene și africane ale artiștilor spanioli Batucada from Lanzarote, apariții greu de uitat prin costumele lor tribale inspirate de băștinașii din Insulele Canare și continuă cu o plimbare pe Calea Victoriei, unde show-ul de impact al britanicilor de la Spark combină ritmul tobelor cu lightning design și cu o coregrafie dinamică.

Dacă vi se face poftă de o piesă de teatru altfel, B-FIT in the Street! a pregătit două spectacole de statui vivante ale Teatrului Masca, vineri în Centrul istoric (Bizarerii baroce) și duminică în Piața Universității (Arca lui Lenin). Zilnic, în Piațeta Odeon, artiștii autodidacți de la Street Life, care au cucerit publicul cu participarea lor la Britain’s Got Talent și la emisiunea echivalentă din România, prezintă un mix de acrobații, freerunning și parkour pe muzică hip hop. Nu lipsesc nici spectacolele de jonglerii cu focul. Sâmbătă, în Piața Universității, tinerii români de la Flamestorm le combină cu mișcări de freestyle și muzică bună. Tot sâmbătă are loc în Piața George Enescu singura reprezentație de tango într-un decor creat de jocurile de foc a dansatorilor francezi de la Bal des Anges.

De neratat în al treilea weekend de festival este parada B-FIT in the Street! de sâmbătă, 15 iulie, care va aduna pe Calea Victoriei artiștii pe catalige de la Enchanted Garden, creaturile vesele din spectacolul Invazia al Teatrului Masca, ritmurile tribale ale toboșarilor spanioli de la Batucada from Lanzarote și show-ul futurist al britanicilor de la Spark.

Cel mai mare eveniment de profil din țară, Festivalul Internațional de Teatru de Stradă București aduce, pe parcursul celor cinci weekenduri din luna iulie, 40 de spectacole internaționale cu zeci de reprezentații și peste 300 de artiști din nouă țări. Programul festivalului este disponibil pe http://www.bfitfestival.arcub.ro/