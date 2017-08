Test de personalitate: Ai șanse să devii milionar?

Unul dintre cei mai bogati oameni din lume este sultanul din Brunei. Are 20 miliarde de dolari. Rolul principal in acumularea lor l-au jucat mostenirea si dobanzile insumate. Bill Gates a pornit dintr-un garaj si prin munca asidua a construit un concern, averea lui ajungand la aproximativ 60 de miliarde de dolari, in conditiile in care acum doi ani a donat o mare parte din averea de atunci fundatiei caritabile pe care a infiintat-o impreuna cu sotia.

Afla daca ai calitatile necesare pentru a deveni miliardar. Raspunde la intrebarile de mai jos incercuind raspunsul care corespunde cel mai bine parerilor tale – fara a te gandi prea mult – apoi calculeaza-ti punctajul. La final vei gasi interpretarea.

1. Care sunt, dupa parerea ta, caile cele mai sigure si cele mai eficiente de acumulare a capitalului?

Munca asidua, sustinuta, riscul sau investirea unei sume de bani intr-o afacere sigura. A te baza pe o mostenire, pe intamplare sau pe a juca la loterie. A face cariera trecand prin toate treptele (inclusiv cea de mai sus); a face politica.

2. Ce volum de capital ii poate determina pe partenerii de afaceri sa incheie un contract cu tine?

De la 500.000 de la un milion? Pana la 10 milioane? De la 10 milioane in sus?

3. Cu care dintre urmatoarele afirmatii sunteti de acord?

Cu cat ai mai multi bani, cu atat esti mai fericit. Cu cat ai mai multi bani, cu atat ai mai multa putere. Cu cat ai mai multi bani, cu atat mai mult esti invidiat si iti atragi mai multa invidie.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO