Tradiții și superstiții în ziua de Mucenici. Ce trebuie să faci pe 9 martie

În fiecare an, pe 9 martie, Biserica Ortodoxă Creștină îi sărbătorește ziua celor 40 de Mucenici, simbol al începutului unui nou an agricol. Această sărbătoare are pentru spiritualitate o conotație aparte.

Legenda celor 40 de mucenici

Cei 40 de mucenici din Sevastia erau soldați creștini, aflați în slujba împăratului roman Licinius (308 – 324). Trei dintre ei, Chirion, Candid și Domnos erau foarte pricepuți în studiul Scripturilor. În anul 320, aflând despre credința lor, Agricolae, guvernatorul Armeniei, i-a silit să se închine idolilor. Refuzând, au fost întemnițați timp de 8 zile, bătuți cu pietre și ademeniți cu daruri. În cele din urmă, guvernatorul i-a condamnat la moarte prin înghețare în lacul Sevastiei, iar moaștele lor au fost răspândite la diverse biserici din spațiul ortodox.

