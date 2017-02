Un milionar dezvăluie cele 3 lucruri esențiale pe care oricine trebuie să le știe despre bani

Grant Cardone este un afacerist american, care a pus bazele a cinci companii și a reușit să câștige primul milion de dolari înainte să împlinească 30 de ani. El a scris și mai multe cărți despre cum se conduce un business, dar și despre cum să îți gestionezi corect banii. „Există trei lucruri pe care oamenii trebuie să le știe despre bani: cum îi faci, cum îi păstrezi și cum îi multiplici. Însă majoritatea persoanelor vor să știe doar ultimul lucru, înainte să le învețe pe primele două. Toată lumea vrea să afle cum să multiplici banii, când, de fapt, nu știu încă să îi câștige”, spune Cardone, într-un interviu acordat CNBC.

Pasul 1: cum faci banii?

Primul pas este să îți concentrezi atenția asupra câștigurilor tale. Oamenii trebuie să fie capabili să producă venituri, înainte de a investi. El recomandă să cauți oportunități în afara jobului și să îți extinzi cercul de cunoscuți, pentru că majoritatea ocaziilor se ivesc prin intermediul celor din anturaj: „Nu trebuie să îți iei și o a doua slujbă. Caută colaborări sau proiecte de unde să încasezi bonusuri. Joburile de vânzări sunt o bună modalitate de a mai adăuga ceva în plus la veniturile tale lunare. De asemenea, eu m-am înscris în grupuri de marketing, ca o cale de a cunoaște oameni din domeniu și de a-mi extinde orizonturile”.

Pasul 2: cum păstrezi banii?

Fiecare surplus din veniturile tale ar trebui să meargă într-un cont de economii, de care să nu te atingi niciodată. „Chiar și acum, cel puțin de două ori pe an sunt falit, pentru că investesc surplusul”, spune Grant Cardone. Micile investiții sunt mai sigure pentru început, iar riscurile sunt împărțite. Dacă ai o oportunitate de a investi într-un loc sigur, dar nu ai încă toată suma necesară, poți lua bani de aici pentru a acoperi lipsa și să nu ratezi ocazia. Folosește calculatorul de rate de pe site, pentru a ști exact cât vei avea de înapoiat lunar și să te asiguri că iei atât cât poți plăti. Reține că investițiile sunt modalitatea prin care cei mai multi milionari și-au construit averile, așa că nu ocoli șansa de a-ți pune pe picioare propria afacere sau de a investi într-o idee câștigătoare.

Pasul 3: cum multiplici banii?

Cardone afirmă că investițiile sunt cheia în a deveni milionar, deoarece dividendele câștigate ulterior îți aduc venituri mai mari decât cele din salariu: „Prima companie pe care am fondat-o a avut o investiție de 50.000 de dolari. În ultimii 10 ani, acea companie mi-a adus venituri lunare de 50.000 de dolari. A treia investiție am început-o cu aproape toți banii mei, 350.000 de dolari, în domeniul imobiliar. Încă mai am acea proprietate și încă îmi aduce bani”.

Pe lângă asta, omul de afaceri mai spune că este important și să ai mentalitatea și atitudinea potrivite. Asta înseamnă să țintești cât mai sus: „Singura greșeală pe care încă mi-o reproșez este că nu am avut ambiții mai mari încă de la bun început”. Când ai atitudinea unui câștigător, îți este mai ușor să treci peste eșecuri și să nu îți pierzi încrederea în abilitățile tale.

Cardone mai spune și că nu există o modalitate de a te îmbogăți rapid și că nu există o scuză pentru a te lipsi de etică în drumul tău spre bunăstare. Muncește din greu, caută surse noi de venit și acționează cu cap când vine vorba de cum îți gestionezi surplusul lunar de bani. „Când aveam 26 de ani, magazinul în care lucram se închidea la ora 7, însă eu încă mai eram acolo și la ora 11 noaptea, încercând să mai fac o vânzare în plus. Nu e nevoie să fii cel mai deștept sau cel mai norocos, doar asigură-te că ești cel mai muncitor dintre toți”, încheie Cardone.

