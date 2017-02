De luni, 20 februarie, ziarul Libertatea prezintă colecția „Tom și Jerry”, o serie de 5 DVD-uri cu cele mai frumoase desene animate. Ce va cuprinde colecția?

TOM & JERRY SPIONI

Este o nouă zi în care eroii noștri nu se vor plictisi deloc! Toate vor fi bune și frumoase până când Tom și Jerry vor face cunoștință cu spionii de clasă mondială Jonny Ouest, Hadji și Bandit, aflați în misiunea de a salva lumea. Nu este niciun secret că această aventură spectaculoasă este distracția ideală pentru întreaga familie!

TOM SI JERRY: INTOARCERE IN OZ

Tom si Jerry, impreuna cu Dorothy sunt din nou in Kansas! Dar nu pentru mult timp, pentru ca un personaj negativ nou, Gnome regele, a iesit la suprafata de sub pamantul magic!Acum totul depinde Tom si Jerry care trebuie sa faca echipa si sa se intoarca inapoi in Oz pentru a salva tara pe care o iubesc.

TOM & JERRY ROBIN HOOD SI CEATA LUI

O aventura cu totul noua alaturi de cei mai tari eroi din padurea sherwood: Tom si Jerry!

A furat de la bogati, a dat la saraci si are nevoie disperata de ajutorul lui Tom si a lui Jerry! Acum, faimosul haiduc Robin Hood a fost capturat de catre seriful cel rau din Nottingham. Toti pentru unul si distractie pentru toti in cea mai nastrusnica aventura din padurea Sherwood!

TOM & JERRY SHOW Sezonul 1, Partea 1

Poznele fara varsta ale simpaticilor Tom si Jerry revin intr-un serial cu totul nou! Desenele Tom si Jerry redau aventurile cu hodoronc-tronc, pleosc, bum ale perechii de nazdravani, Tom si Jerry! Soarecele este meniul preferat al lui Tom, care porneste intr-o goana nebuna dupa micutul Jerry. Dar soarecele asta nu se da batut cu usurinta. Asa ca tineti-va bine!

TOM & JERRY SHOW Sezonul 1, Partea 2.

Poznele fara varsta ale simpaticilor Tom si Jerry revin intr-un serial cu totul nou! Desenele Tom si Jerry redau aventurile cu hodoronc-tronc, pleosc, bum ale perechii de nazdravani, Tom si Jerry! Soarecele este meniul preferat al lui Tom, care porneste intr-o goana nebuna dupa micutul Jerry. Dar soarecele asta nu se da batut cu usurinta. Asa ca tineti-va bine, Tom si Jerry o sa dea iama in casa ca un uragan – urmeaza o cursa nebuna.