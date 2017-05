Mai multe spitale din Marea Britanie, vizate de un atac cibernetic. Hackerii cer bani pentru ca doctorii să poată folosi calculatoarele

Mai multe spitale din Marea Britanie au fost vizate de un atac cibernetic masiv. Pacienții au fost redirecționați către alte instituții, în timp ce autoritățile încearcă să rezolve problema, relatează The Guardian.

Mai multe spitale din toată Marea Britanie au fost lovite simultan de un virus, în urma căruia hackeri au preluat controlul calculatoarelor.

Medicii au început să posteze pe rețelele de socializare mai multe detalii despre această problemă. “Am primit un mesaj care spunea că toate calculatoarele noastre sunt acum sub controlul lor și că trebuie să plătim o anumită sumă de bani”, a afirmat un doctor.

Why would you cyber attack a hospital and hold it for ransom? The state of the world ? pic.twitter.com/e6h6yNrBBB

— If.ra (@asystoly) May 12, 2017