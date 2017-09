Majoritatea primăriilor din județul Vaslui nu mai au bani de salarii în ultimul trimestru al acestui an, după creșterea lefurilor de la 1 iulie și pentru funcționarii din administrațiile locale. Această creștere a dus la majorarea fondurilor de salarii față de proiecția bugetară inițială a comunelor și orașelor. Primarii cred că singura salvare este o nouă rectificare bugetară la nivel național, iar autoritățile județene nu exclud varianta intrării în faliment a unor primării.

Majorarea salariilor făcută de la mijlocul acestui an, în baza Legii 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fondurile publice, a lăsat fără bani în buget majoritatea primăriilor din județul Vaslui.

La această dată, autoritățile locale nu mai dispun de fondurile necesare pentru plata salariilor în ultimele trei luni din 2017, după ce sumele alocate la început anului la acest capitol au fost deja epuizate.

Un exemplu în acest sens este Primăria Șuletea, unde primarul susține că le-a explicat deja celor 16 angajați și celor trei polițiști locali că nu va mai avea de unde să le plătească salariile începând de luna viitoare.

”Angajații au înțeles și, probabil, o să facem voluntariat. Altceva ce am putea face? Doar nu o să închidem primăria?! Am adus și ultima sută de mii de lei din trimestrul IV pentru a putea plăti salariile în lunile august și septembrie. Acum ne mai trebuie câte 70.000 de lei pe lună. Și așa am majorat lefurile cu minimum prevăzut de lege, adică 12%, tocmai în speranța că vom avea de unde le plăti”, a declarat pentru Libertatea primarul comunei Șuletea, Ciprian Tamaș.