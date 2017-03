Malta a pierdut una dintre principalele sale atracții turistice

Tristețe în Malta. Fereastra de Azur (The Azure Window), una dintre principalele atracții din acestă țară, s-a prăbușit în mare în urma unei furtuni puternice. Premierul țării a publicat un mesaj pe Twitter, în care a catalogat vestea drept una “devastatoare”, relatează BBC News.

Fereastra de Azur s-a prăbușit în urma unei furtuni puternice. Un locuitor din satul Zaghra a afirmat că ”Marea era extrem de agitată sub fereastră. Dintr-o dată, podul ei s-a prăbuşit în mare”.

Un studiu din 2013 anunţa că, deşi eroziunea acelei formaţiuni carstice în forma unui arc era inevitabilă, structura nu era vizată de un pericol iminent de prăbuşire.

Iconic Maltese limestone arch, the 'Azure Window', crashed into sea after heavy storm https://t.co/etHtXjjeEQ pic.twitter.com/7ezqgf6PhI — Massimo (@Rainmaker1973) March 9, 2017

Oficialii din Malta au amplasat recent o serie de indicatoare, însoţite de avertismentul primirii unei amenzi, pentru a îi opri pe turişti să se plimbe pe celebrul monument natural, însă mulți ignorau avertismentele.

”Rapoartele realizate de-a lungul anilor indicau faptul că acest monument natural va fi profund afectat de coroziunea naturală, un fenomen ce nu poate fi evitat. Această zi tristă a sosit”, a scris pe Twitter prim-ministrul din Malta.

Wow – The Azure Window has gone !! Photo 1 taken at 9.30am today and the second at 11am today !! What a sad day #Azurewindow #Gozo #Malta pic.twitter.com/i5iHtDWEQn — Gozo Secrets (@gozosecrets) March 8, 2017

Potrivit presei locale, numeroşi rezidenţi s-au deplasat la faţa locului pentru a vedea cu ochii lor ceea ce s-a întâmplat cu celebrul sit turistic. Fereastra de Azur a fost unul dintre cele mai renumite obiective turistice din Malta. Popular obiectiv turistic, aflat pe insula Gozo, a apărut în primul episod al serialului TV ”Urzeala Tronurilor/ Game of Thrones”, dar şi în câteva filme pentru marele ecran.