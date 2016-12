Mama beată în șant la Vaslui. Femeia a născut al unsprezecelea copil

Vă mai amintiți de mama beată în șant la Vaslui care a fost filmată, în urmă cu doi ani, în timp ce se prăbușea cu un bebeluș în brațe? Femeia a născut al unsprezecelea copil, deși trăiește într-o sărăcie lucie în comuna Solești. N-a contat nici că toți cei 10 frați ai pruncului au fost trimiși de Protecția Copilului în centre de plasament. Ba mai mult, Mariana Ciobanu i-a spus primarului din comună că nu pot autoritățile să ia la stat câți copii poate ea să facă.

Femeia, în vârstă de 38 de ani, a devenit mamă pentru a unsprezecea oară. A născut un băiețel în urmă cu două săptămâni pe care vrea să-l boteze Octavian.

„Nu trebuia să nasc atunci, ci luna asta, dar am fost la lemne, chiar cu o zi înainte, am făcut efort… Și am provocat nașterea. Îl vom boteza în ziua de Crăciun, nașă va fi sora unei vecine de aici, care locuieste la București”, a declarat Mariana Ciobanu, pentru vremeanoua.ro.