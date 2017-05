Maratonul Internațional Sibiu 2017, al cărui start a fost dat sâmbătă dimineață de primarul Muncipiului Sibiu, Astrid Fodor, a adunat la linia de start 3.200 de alergători, adulți și copii, care s-au înscris la ediția din acest an pentru a susține cele 21 de cauze sociale ale proiectului.

UPDATE, ora 20.20 – Raphael Igrisianu, deținătorul recordului mondial de alergat cu mingea de baschet timp de trei ore la maraton, a câștigat sâmbătă, Maratonul Internațional Sibiu, alergând cei 42 de kilometri în două ore și 52 de minute, potrivit organizatorilor.

„Vă mulțumesc, Sibiu! Foarte grea cursa, au fost 42 de kilometri infernali. Acum o lună am făcut un record mondial, am alergat în Germania, cu mingea de baschet, în trei ore 42 de kilometri. Sunt foarte bucuros că am putut alerga acum, la Sibiu”, a declarat Raphael Igrisianu, după ce a ajuns la finalul cursei de sâmbătă.