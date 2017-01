Marea Dezlipeală le-a adus câte 1.000 de lei. Libertatea a mai făcut fericiți doi cititori. Lucica Stoica în vârstă de 61 de ani și Maria Zamfir de 57 de ani au câștigat câte 1.000 de lei la concursul cu cele mai multe premii.

O sumă de bani, care îți intră în portofel fără nici un fel de efort, este oricând binevenită. Exact așa a gândit și pensionara Lucica Stoica atunci când a dezlipit tichetul câștigător de pe prima pagină a ziarului Libertatea. Femeia a recunoscut că nu s-a așteptat să-i pice ploconul exact acum, după sărbători, când toată lumea este un pic cam strâmtorată cu banii. ”De 25 de ani cumpăr ziarul și nu am câștigat niciodată nimic. De multe ori chiar, nici măcar nu mai dezlipeam tichetul cu gândul că banii nemunciți nu vin la mine”, spune femeia care cumpără Libertatea în fiecare dimineață. Atunci când nu poate ajunge la chioșcul de presă, acesta o roagă pe vecina ei să i-l cumpere.

Bucureșteanca Maria Zamfir a câștigat și ea tot 1.000 de lei într-o zi în care a cumpărat două ziare. Unul pentru ea și celălalt pentru soț. ”Al meu a fost cel cu noroc. După ce am dezlipit tichetul și am văzut cele trei simboluri identice m-am blocat și l-am rugat și pe omul meu să se uite. M-am gândit că poate nu văd bine și am avut nevoie de încă o confirmare”, ne-a declarat câștigătoarea noastră.