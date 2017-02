Marea Dezlipeală. Constantin Gălățeanu a luat premiul constând într-un televizior cu LED la extragerea specială de Vineri.



A treia extragere denumită Speciala de Vineri de la Marea Dezlipeală, tombola-concurs organizată de ziarul Liberatatea în perioada 16 ianuarie – 10 martie, i-a adus lui ConstantinGălățeanu (57 de ani) un televizior LED. Acesta s-a arătat foarte bucuros de faptul că a câștigat premiul. “Cumpăr Libertatea de peste un deceniu.”, ne-a spus bucureșteanul.

Acesta a descris ziarul ca pe unul, care acoperă știri din toate domeniile. “Urmăresc mai ales materiale de la rubrica Libertatea te ajută! unde sunt publicate informații utile. Îmi amintesc de informații care m-au ajutat legate de asociațiile de proprietari, despre condițiile de pensionare”, a explicat câștigătorul.

Constantin Gălățeanu este revizor tehnic la RATB și spune că va păstra televiziorul pentru el, pentru că oricum avea un tv mai vechi.

Despre Marea Dezlipeală

Concursul Marea Dezlipeală se desfăşoară pe parcursul a 8 săptămâni, timp de 5 zile pe saptamana, de luni pana vineri, în ziarul “Libertatea”, în perioada 16 ianuarie – 10 martie 2017.

În perioada 16 ianuarie – 10 martie 2017, saptamanal, de luni până vineri, pe fiecare exemplar din intregul tiraj al ziarului „Libertatea”, se va găsi lipit câte un tichet de participare la concursul Marea Dezlipeală.

Trimite seria unica prin sms la 1859 tarif normal, impreuna cu numele complet si orasul din buletin

Numarul premiilor puse în joc, în cadrul acestui concurs, este 40.705

Valoarea și numărul premiilor ce pot fi câștigate cu ziarul Libertatea:

1 x Marele Premiu, 10.000 lei net

15 x masina de spalat in valoare de 76 euro/ produs + TVA

15 x aragaz in valoare de 133 euro/ produs + TVA

15 x combina frigorifica in valoare de euro 46 / produs + TVA

15 x televizor in valoare de 133 euro/ produs + TVA

25 x fier de calcat in valoare de 19.80 euro/ produs + TVA

30 x aspirator in valoare de 65.24 euro/ produs + TVA

30 x masina de tocat in valoare de 15 euro/ produs + TVA

30 x prajitor de paine in valoare de 77 euro/ produs + TVA

25 x sandwich Maker in valoare de 58 euro + TVA /per produs

25 x filtru de cafea in valoare de 38.71 euro + TVA /per produs

25 x tigai in valoare de 17.79 euro + TVA /per produs

25 x uscator de par in valoare de 90 euro + TVA /per produs

25 x mixer in valoare de 23.13 euro + TVA /per produs