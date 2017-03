Marele Premiu de 10.000 de lei de la Marea Dezlipeală a fost adjudecat! Emoționat și, totodată, extrem de fericit, câștigătorul Andrei Nechifor, în vârstă de 61 de ani, din comuna Costache Negri, județul Galați, ne-a dezvăluit că nu a trecut nici măcar o zi fără să trimită codul de pe tichetul de concurs, lipit pe prima pagină a ziarului Liberatea.

Câștigătorul Marelui Premiu de 10.000 de lei este abonatul ziarului nostru de mai bine de 10 ani. Spune că, cel mai probabil, l-ar fi citit cu mult înainte însă la vremea aceeea, fiind încă în câmpul muncii, nu prea avea timp. Astfel, imediat după pensionare, omul s-a abonat la cotidianu Libertatea, în ideea că nu va pierde nici un număr.

„Mi-a plăcut pentru că este un ziar complet, în care am găsit subiecte din toate domeniile, plus jocuri și sfaturi utile. Când mă așez să-l citesc, mă relaxez și nu mai mișc o oră. Soția chiar mă ceartă de multe ori și-mi spune « Mai lasă, dragă, ziarul ăla»”, povestește gălățeanul. A participat și la celelalte ediții ale concursului, dar nu a fost atât de hotărât și motivat.

Acum, la cea de-a șasea ediție, și-a propus să trimită în fiecare zi codul de pe tichetul lipit pe prima pagină a ziarului. ”Am trimis SMS în fiecare zi și am tot sperat să fiu eu câștigătorul! Iar când am fost anunțat că eu sunt marele norocos m-am cam blocat. Dar știți de ce?…pentru că nu știam unde am pus ziarul cu tichetul câștigător. Mă tot întrebam cum ar fi să nu-l mai găsesc acum când a dat norocul peste mine. Una peste alte, recunosc că banii am picat foarte bine. Eu tocmai îmi refac dantura și știți ce costuri implică. Cu toate acestea, am căzut deacord cu soția mea să donăm o parte din sumă la o Casă de copi”, adaugă pensionarul.

Premiile puse la bătaie la cea de-a șasea ediție a concursul Marea Dezlipeală au constat în produse electronice, cosmetice și de curățenie, lenjerii de pat și mopuri cu aburi plus 135.000 lei net – Marele Premiu + premiile cash instant.