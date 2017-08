Marian Godină a picat examenul Academia de Poliție. Polițistul din Brașov a scris că își asumă greșelile în totalitate, însă susține în continuare că examenul de admitere a fost organizat defectuos. Godină a obținut media generală 7,60, prea mică pentru a putea intra la Facultate de Poliție, secția frecvență redusă.

Previziunile sumbre pe care le-a făcut polițistul brașovean par că s-au adeverit. Academia de Poliție a publicat listele provizorii cu rezultatele candaților. Marian Godină figurează pe locul 60 cu o medie generală de 7,60.

La limba română, Godină a obținut nota 8,20, iar la istorie 7,90. Cele mai multe probleme l-au pus proba de limbă engleză, unde Marian Godină a luat nota 6,70. Media generală de 7,60 este mică, având în vedere că, anul trecut, ultima medie de intrare la Academie a fost de 8,10.

Polițistul a publicat un mesaj pe Facebook imediat după aflarea rezultatelor.

„Văd că mulți au înțeles că dau vina pe alții pentru propriul eșec. Eu îmi asum în totalitate greșelile, sunt convins că am picat examenul din cauza mea, dar îmi mențin afirmația că organizarea examenului a fost defectuoasă. Grile greșite, corectări, recorectări, pasări de vinovății etc. Circ. Anii viitori aceste lucruri nu trebuie să se mai întâmple, mai ales că și anul trecut a fost la fel însă nimeni nu a făcut nimic în acest sens. E normal să fiu dezamăgit, în primul rând de mine. Asta pentru că nu m-am dus la examen la ghici, ci pentru că am muncit. Se pare că atât am putut. Felicitări tuturor celor admiși!” , a scris Marian Godină, pe pagina de Facebook.