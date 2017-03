Marian Vanghelie a depus la dosarul în care este judecat o caracterizare de la Patriarhie. ”Nu am venit ca o pisicuţă în faţa DNA”

Fostul primar al Sectorului 5 Marian Vanghelie a depus, miercuri, la Tribunalul Bucureşti, la dosarul în care este judecat pentru luare de mită, o caracterizare făcută de Patriarhia Română, în care i s-a recunoscut meritul că a eliberat autorizaţia de construire pentru Catedrala Neamului şi că a sponsorizat consolidarea sau restaurarea a 29 de biserici.

Potrivit News.ro, magistraţii Tribunalului Bucureşti au audiat, la termenul de miercuri, doi martori, un angajat al Primăriei Sectorului 5 şi un fost director de firmă care avea contracte de lucrări cu instituţia condusă de Marian Vanghelie.

Nicoleta Disăgilă, director al Direcţiei economice a Primăriei Sectorului 5, a arătat în faţa instanţei că „în afară de Imob Lux Construct şi SC Dioma Exim SRL (firme care aparţineau lui Marin Dumitru, alt inculpat din dosar, n. red) mai existau şi alte firme către care făceam plăţile, nu doar acestea două”.

Întrebată ce ştie despre SC Economat, Disăgilă a precizat că nu ştie nimic deoarece firma înfiinţată de Primăria Sectorului 5 funcţiona ca o societate comercială şi Direcţia economică pe care o conducea nu avea niciun control asupra ei.

Disăgilă a mai precizat că nu a avut discuţii cu Marian Vanghelie înainte de semnarea dispoziţiilor de plată către Imob Lux şi Dioma Exim şi că era o practică în primărie ca firmele care câştigau licitaţii să subcontracteze lucrările publice altor operatori economici. „Majoritatea firmelor făceau aşa. Plăţile se făceau către firma contractantă. Nu mi-a cerut Vanghelie să plătesc preferenţial unele firme. Plăţile se făceau în funcţie de veniturile încasate de aceasta”, a mai arătat martorul.

Un al doilea martor, Constantin Duţă, fost director al unei firme care aparţinea omului de afaceri Florian Walter, a arătat că în trei ani a încheiat mai multe contracte cu Primăria Sectorului 5, valoarea acestora fiind de 80 sau 90 milioane de lei.

”Vanghelie a ajutat 29 de biserici cu bani ”

Mai departe, avocatul fostului primar al Sectorului 5 a depus la dosar o caracterizare a clientului său, emisă în aprilie 2015, de Patriarhia Română.

„Patriarhia arată că Vanghelie a ajutat 29 de biserici cu bani pentru consolidări sau restaurări. În 2015 şi-a legat numele de Catedrală, el a eliberat autorizaţia de construire a Catedralei Neamului”, a susţinut avocatul fostului edil.

În ultimul cuvânt, faţă de cererea de ridicare a controlului judiciar, Vanghelie a arătat că vrea să fie un om liber, în condiţiile în care peste câteva zile se împlinesc doi ani de când a fost arestat preventiv în acest dosar.

„Nu vreau să plec din ţară. Nu am venit ca o pisicuţă în faţa DNA. Vreau să mă mişc în mod normal. Nimeni nu are curaj să spună: «I-am dus lui Vanghelie un milion de euro acasă». Trebuie să pot să mă mişc. Am relaţii la Washington şi în Israel, nu pot să-i chem pe parteneri aici pe motiv că eu am probleme că nu pot ieşi din ţară. Nu vreau să fug. Îmi doresc ca acesta instituţie să plătească pentru ceea ce a făcut”, a spus Vanghelie.

Următorul termen a fost stabilit pentru 5 aprilie, când vor fi audiaţi alţi cinci martori, dintre care trei cu mandat de aducere după ce au refuzat să se prezinte.

Marian Vanghelie a fost trimis în judecată de procurorii DNA, în iulie 2015, pentru nouă fapte de luare de mită şi abuz în serviciu şi şapte fapte de spălare de bani, care ar fi fost comise când era primar al Sectorului 5.

