Marșul copiilor. Părinții protestează cu copiii, sâmbătă, în fața Guvernului. Părinții și copiii s-au adunat, sâmbătă, începând cu ora 11:00, în Piața Victoriei din Capitală, în fața Guvernului. La ora 16:15, manifestanții au pornit în marș spre Palatul Parlamentului.

UPDATE ora 16:15. Mulțimea a plecat în marș din Piața Victoriei. traseul pe care îl va urma va fi bulevardul lascăr catargiu și Piața Romană, după care se vor îndrepta către Palatul Parlamentului, unde vor să facă un lanț uman în jurul Palatului.

Ulterior, protestatarii vor reveni în Piața Victoriei.

UPDATE ora 15:00. Peste 500 de mame au protestat la Brașov față de controversata ordonanță a Guvernului care a scos sute de mii de oameni în stradă în ultimele patru zile. La manifestație au luat parte copii de doar câteva luni, însoțiți de bunici și tați.

Cu toții au pornit în marș de la Prefectură și au ajuns până în Piața Sfatului.

UPDATE 14:00. Peste 12.000 de oameni s-au adunat în Piața Victoriei.

UPDATE 12:30. În fața Guvernului s-au adunat, deja, aproximativ 6.000 de părinți și copii.

UPDATE 12:20. Piața Victoriei e blocata, cu excepția firului care leagă Iancu de Hunedoara și Aviatorilor.

UPDATE. În Piața Victoriei s-au adunat aproximativ 3.000 de manifestanţi, majoritatea veniţi cu copiii sau nepoţii. Inclusiv cei mici sunt dotaţi cu fluiere sau pancarte pentru a manifesta împotriva Ordonanţei de modificare a Codurilor penale.

Familiile au pachețele, jucării şi baloane pentru ca cei mai mici dintre protestatari să nu se plictisească.

„Cei trei ani de acasă m-au determinat să ies în stradă”, „rezistăm pentru copii noştri”, sunt printre mesajele scrise pe pancarte sau baloane.

”Ei au venit cu huliganii, noi cu copiii”, au scris protestatarii, pe pagina de Facebook a evenimentului.

Protestul cu copii va ține până la ora 14.00, iar de la ora 16.00, protestatarii anunță un marș spre Parlament.

”Ei au venit cu huliganii, noi venim cu copiii. Sâmbătă, așa cum ne-ați propus, hai să luăm copiii de mână, în brațe, în cărucioare, pe umeri și să facem cel mai pașnic și colorat protest! Ne vedem in piata Victoriei incepand cu ora 11:00, iar la ora La ora 16:00 plecam in mars catre Parlament. Cand ajungem la Parlament, facem lant uman in jurul Parlamentului. Inainte sa plecam in mars, sau după ce ajungem la Parlament îi putem lăsa în grija bunicilor. Noi rămânem în stradă sa le apărăm viitorul! În fapt, România nu e a noastră, e a lor”, conform mesajului postat pe pagina de Facebook a evenimentului ”Lecția de educație civică”.

Atât sâmbătă, cât şi duminică în Capitală sunt aşteptaţi să protesteze mii de oameni din toată ţara.

Vineri a fost a patra zi consecutivă de proteste, în București și alte orașe ale țării, împotriva Ordonanței de modificare a Codului Penal. În Capitală, oamenii s-au adunat din nou în Piața Victoriei, în fața Guvernului. În marile orașe din România, mobilizarea a fost una fără precedent. 300.000 de persoane au protestat, jumătate dintre aceștia în Capitală.