Medic ginecolog acuzat de malpraxis: „M-a nenorocit“

Acuzaţii de malpraxis la Craiova. Un medic ginecolog este acuzat de malpraxis de o femeie din Dolj care susține că a fost la un pas să moară din cauza doctorului.

Pacienta, o femeie din comuna doljeană Celaru a depus plângere pentru malpraxis la Colegiul Medicilor Dolj împotriva lui Cătălin Vicențiu Călin, medic ginecolog la Spitalul Militar din Craiova. Acum acesta este cercetat de colegi. Totul a început în anul 2015, când Sanda Bărbuceanu, în vârstă de 48 de ani, din comuna doljeană Celaru, a descoperit în urma unui control că are un fibrom. A fost operată, însă la trei zile de la intervenția chirurgicală a început calvarul.

„Imediat după operație am simțit un junghi în spate și m-a dus imediat la medic. Doctorul mi-a spus că aceasta este perioada recuperatorie și acestea sunt simptomele. Am trecut prin trei luni de chin, iar doctorul care m-a operat nu și-a dat absolut deloc interesul. M-a tratat cu indiferență și m-a aruncat ca pe un câine. Am făcut infecție și am fost la un pas să mor. Mi-a introdus o sondă şi de aici a încput coşmarul“, a povestit femeia.