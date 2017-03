Medicamente pentru boli grave eliberate fără acordul comisiei CNAS. După toate problemele pe care le întâmpină, zilnic, din cauza sistemului putred de sănătate, iată că, în sfârșit, s-a înfăptuit și un lucru bun pentru mii de oameni bolnavi din România. Începând de ieri, pacienții care suferă de boli precum cancer, Parkinson, ADHD și multe alte afecțiuni au scăpat de comisiile care le aprobau sau nu dosarele pentru tratamentul compensat.

Primăvara lui 2017 a venit, la pachet, cu o schimbare majoră pentru mii sau chiar sute de mii de români. Și asta pentru că, de ieri, a intrat în vigoare ordinul de ministru nr.141, prin care pacienții cu afecțiuni oncologice, boli rare (ex. hemofilie, scleroză multiplă, scleroză tuberoasă etc), afecțiuni reumatice, hepatita cronică de tip B și C, infertilitate, obezitate, afecțiuni cardiovasculare, boala Parkinson, ADHD, diabet zaharat, tulburări de creștere la copii sau epilepsie, vor beneficia de tratament gratuit sau compensat numai în baza prescripției medicului specialist.

Pacienții au scăpat de verificările comisiilor

Cu alte cuvinte, bolnavii au scăpat de birocrația care îi obliga să depună o dată la șase luni sau maximum un an, stufoase dosare medicale unor comisii de experți din din cadrul caselor de asigurări. Astfel, de la 1 martie, 51 de medicamente scumpe, care anterior acestei date se acordau doar cu viza comisiilor de experţi ale CNAS, vor putea fi prescrise direct pacineților asiguraţi, după ce completarea unui formular specific de verificare a respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicaţia respectivă.

Formularele vor fi completate de specialiștii care prescriu respectivul medicament şi vor fi transmise prin mijloace electronice către casele de asigurări de sănătate cu care aceştia sunt în relaţii contractuale, urmând ca în termen scurt transmiterea să se facă online către Platforma Informatică a Asigurărilor de Sănătate. Întreaga responsabilitate pentru prescrierea medicamentelor menţionate, precum şi pentru corectitudinea completării formularelor, va reveni medicilor specialiști care prescriu medicamentul respectiv..

”Nu pot decât să mă bucur. În sfârșit au făcut și ei ceva bun pentru noi. Să stai an de an să strângi ditamai dosarul, care implică nenumărate drumuri la tot felul de controale, nu este chiar cel mai plăcut lucru. Sperăm să-i țină și să nu se răzgăndească”, spune Mihai Bălan, un pacient care suferă de ani buni de hepatită cronică.

