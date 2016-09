Medicii i-au sfătuit pe părinți să-și lase bebelușul să se stingă în pace, însă un miracol s-a întâmplat

Un adevărat miracol, pe care medicii pur și simplu nu știu cum să-l explice, s-a întâmplat în cazul unui bebeluș căruia niciun specialist nu-i dădea șanse la viață, în niciun caz la o viață normală.

Tatăl a povestit cum el și soția lui a fost sfătuiți de medic să lase copilașul să stingă în pace, dar au refuzat din start această variantă.

În ultimele nouă luni de zile soția mea, Brooklyn, a fost însărcinată cu un băiețel extrem de bolnav. Pe la 3-4 luni de sarcină am aflat că bebelușul are hidrocefalie sau ceea ce în limbag popular se cheamă ”apă la creier”, adică prea mult lichid la niveul creierului. La momentul respectiv am fost sfătuiți să lăsăm bebelușul ” să se stingă în pace”.

