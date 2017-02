Relația dintre Prințul Harry și Meghan Markle devine tot mai serioassă pe zi ce trece. De altfel, unii au început să se întrebe când va face Harry pasul cel mare și o va cere pe actriță în căsătorie.

Până atunci, însă, paparazzi britanici încearcă să suprindă cuplul în ipostaze cât mai intime. Deși cei doi au fost destul de atenți să se ascundă de ochii lumii, actrița a fost suprinsă acum cu un inel special pe deget.

Aflată în Londra, Meghan Markle a mers la cumpărături, ocazie pentru ca jurnaliștii britanici să o fotografieze. Ei au observat însă un detaliu. Meghan poartă mai nou un inel cu inițiala “H”. Nu este clar dacă inelul a fost un cadou de la Prințul Harry. Daily Mail amintește, însă, că vedeta din serialul Suits a purtat anterior și un lanț care avea un pandativ cu litera “H”. totodată, cuplul a purtat brățări asemănătoare.

Meghan Markle makes a declaration of love for Prince Harry wearing a ring with his initial https://t.co/1usTKEj4DG pic.twitter.com/ZykR01wvAe

— Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) February 6, 2017