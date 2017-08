Prima doamnă, Melania Trump l-a însoțit pe președintele Statelor Unite în vizita pe care a efectuat0o, marți, în zonele inundate. Internauții americani au racționat imediat după ce au apărut primele imagini din timpul vizitei și au observat că Melania Trump a mers încălțată cu pantofi stiletto la inundațiile din Texas, scrie NY Daily News.

Melania Trump a realizat prima vizită oficială alături de soțul ei în Texas pentru a studiapagubele cauzate de uraganul Harvey. Fotografiile postate de Casa Albă o arată pe prima doamnă purtând pantofi cu tocuri de 10 centimetri, pantaloni negri și o jachetă militară Top Gun.

Alegerea ei în materie de încălțăminte este discutabilă, având în vedere că mergea într-o zonă devastată de inundații.

În următoarele fotografii transmise de Casa Albă, prima doamnă apărea îmbrăcată cu aceiași pantaloni, dar în partea de sus avea o cămașă albă, iar în picioare o pereche de adidași, o alegere mult mai potrivită în acest context.

Utilizatorii Twitter au fost deranjați de alegerea ei și nu au pierdut ocazia de a o critica pentru că nu a purtat cizme de cauciuc sau măcar încălțăminte sport de la început.

„Nu sunt un expert, dar sunt stiletto tocmai cea mai bună încălțăminte pentru o zonă de dezastru?”, a scris comedianul Michael Ian Black.

Not an expert, but are stiletto heels the best footwear for a disaster zone? https://t.co/pkALTnKvz0

— Michael Ian Black (@michaelianblack) August 29, 2017