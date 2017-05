Melania Trump „a dat like” pe Twitter unui mesaj împotriva soțului ei

Melania Trump a dat “like” unui mesaj postat pe Twitter. Până aici, nimic ieșit din comun. Continuarea, însă, arată de ce acest “like” a atras atenția internauților și a ajuns în presa internațională: mesajul era unul care făcea haz de dificultățile pe care Prima Doamnă a SUA le-ar avea cu Donald Trump, relatează BBC News.

În ziua învestirii lui Donald Trump în funcție, Melania Trump a atras atenția cu schimbarea radicală a expresiei sale. Momentul a fost transformat în GIF și a devenit viral, dând naștere unei campanii numite “Free Melania”.

Scriitorul Andy Ostroy a postat GIF-ul viral pe Twitter, cu un mesaj anti-Trump. “Seems the only #Wall @realDonaldTrump’s built is the one between him and @FLOTUS #Melania #trump” – în traducere: “Se pare că singurul zid pe care Donald Trump l-a construit este cel dintre el și Melania Trump”.

Nu este singurul mesaj anti-Trump de pe Twitter, însă este unul care a … primit un like din partea Melaniei Trump. “Cred că nu este contul oficial al Primei Doamne a SUA”, a scris el pe Twitter, lângă imaginea în care arată “likeul” primit.

De fapt, acela este contul Melaniei Trump, deși este unul pe care nu l-a mai folosit din 8 noiembrie anul trecut, când i-a îndemnat pe americani să-l voteze pe soțul ei. Acum, ea are contul oficial al Primei Doamne a SUA, respectiv @FLOTUS.

Între timp, Melania și-a retras like-ul. Mai mult, jurnaliștii au analizat ce alte mesaje au avut parte de aceeași reacție din partea soției liderului american. Singurul tweet la care Melania a mai dat ”like” de la crearea contului datează din 2012, când fostului model i-a plăcut propriul său mesaj, ”Hello Twitter?!”.

Este foarte posibil să fie vorba de un accident, piratare sau ca persoana care a folosit contul de Twitter să fie novice pe această rețea de socializare.

