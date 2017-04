Melania Trump l-a “înghiontit” pe Donald Trump să ducă mâna la piept în timpul imnului | VIDEO

Familia Trump a găzduit prima “Cursă cu ouă” la Casa Albă, unul dintre cele mai mari evenimente organizate la reședința președintelui Statelor Unite în decursul unui an. Melania Trump a fost în centrul atenției, mai ales după ce l-a “înghiontit” pe Donald Trump să ducă mâna la piept în timpul imnului.

Întreaga atenție s-a îndreptat către reședința prezidențială de Paște, unde familia Trump a găzduit cursa anuală cu ouă de Paște. Mii de copii au participat la eveniment, iar Melania Trump le-a citit acestora povești.

Un alt moment din timpul evenimentului a atras, însă, atenția internauților. O fanfară a început să interpreteze imnul SUA, moment în care Melania și mezinul familiei Trump, Barron, și-au dus imediat mâinile la piept, conform tradiției.

Donald Trump nu a avut însă aceeași reacție. El a dus mâna la piept, după ce Melania l-a înghiontit.

The subtle nudge from Melania reminding Trump to put his hand over his heart for the National Anthem pic.twitter.com/iswL9YMVWv

— Lis Power (@LisPower1) April 17, 2017