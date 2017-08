Președintele Klaus Iohannis și premierul Mihai Tudose au transmis mesaje de condoleanțe după atacul terorist din Barcelona, în urma căruia 13 persoane au fost ucise și alte 100 au fost rănite. Printre persoanele rănite în atac se numără și doi români, a anunțat Ministerul Afacerilor Externe.

Președintele Klaus Iohannis a condamnat atacul din Barcelona, într-un mesaj publicat pe contul său de Twitter. „Condamn cu fermitate atacul terorist din Barcelona. Transmit condoleanțe familiilor victimelor. Solidaritate cu Spania”, a scris șeful statului.

I strongly condemn the terrorist attack in #Barcelona. My condolences to the families of the victims. Solidarity with #Spain.

