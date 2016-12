Mesajul lui Donald Trump de Anul Nou a stârnit rapid controverse. Președintele ales al Statelor Unite a transmis, sâmbătă, urările sale de Revelion și „numeroșilor săi dușmani”. Republicanul nu a menționat însă la cine face referire.

Donald Trump a publicat mesajul de Anul Nou pe Twitter. La cumpăna dintre ani, președintele ales al Statelor Unite a transmis urări și celor care l-au criticat, scrie nbcnews.com.

Donald Trump se pregătește să preia conducerea Statelor Unite pe 20 ianuarie, atunci când va avea loc ceremonia de învestire.

Happy New Year to all, including to my many enemies and those who have fought me and lost so badly they just don't know what to do. Love!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 31, 2016