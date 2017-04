Erik Gulacsi, unul din copiii minune ai alpinismului românesc, și-a pierdut viața în Munții Retezat, sâmbătă, 22 aprilie, după ce a fost surprins de o avalanșă. Familia acestuia a decis ca Erik să fie incinerat, iar cenușa lui să fie dusă pe munte. La câteva zile după moartea lui, mama acestuia a postat un mesaj emoționant.

Mama lui Erik Gulacsi a postat pe o rețea de socializare un mesaj emoționant, la câteva zile după moartea acestuia: „Break the rules by yourself (Încalcă singur regulile – n.r.)”.

Sunt cuvintele care l-au ghidat pe copilul minune al alpinismului din România până în ultimele clipe ale vieții sale, a spus mama acestuia: „Acest mesaj l-a purtat Erik pe ultimul său drum pe pământ. Vă recomand să-l urmați….”

Erik Gulacsi a murit din cauza multiplelor traumatisme cranio-cerebrale suferite după ce a fost luat de avalanșă și izbit de stânci. El va rămâne în locul unde s-a simțit cel mai bine, pentru că familia acestuia a decis să fie incinerat, iar cenușa să fie după pe munte.

Erik Gulacs a urcat pe vârful Aconcagua, la doar 12 ani

La ora 3 dimineața, Erik a început ascensiunea, împreună cu tatăl său, de la altidudinea de 5.970 metri. În 12 ore, băiatul din Brașov a parcurs o diferență de nivel de 1000 m în condiții de vânt cu rafale de până la 70 kilometri pe oră și cu temperaturi scăzute.

Băiatul, care era sportiv al Federației Române de Alpinism și Escaladă, devenea astfel cel mai tânăr alpinist din Europa, care reușea să ajungă pe masivul de 6.962 de metri.