Dănuț Stan este meșterul din Botoșani care încă mai face opinci din piele de porc și măști populare ca să păstreze tradițiile. Pasionat de folclor și de datinile strămoșești, botoșăneanul folosește în continuare blănuri de oaie, coarne de bovine sau dinți de porc pentru că numai așa creațiile sale pot fi autentice. Bărbatul spune că, de fiecare dată când are ocazia, poartă costumul popular de care ar trebui să fim cu toții mândri.

Capre, urși, căuți, măști de babe și moși, dar și opinci din piele de porc. Toate acestea sunt făurite cu migală de meșterul popular Dănuț Stan. Îmbrăcat în staie populare, botoșăneanul a venit să-și spună creațiile la un târg organizat în Suceava.

Meșterul spune că realizează măști din materiale pe care le foloseau odinioară bunicii.

Artizanul spune că fiecare obiect pe care-l realizează are o poveste. De exemplu, măștile exprimă bătrânețea unui om. De aici, spune el, vine și denumirea jocului de măști „Bătrâneasca”. Potrivit obiceiului strămoșesc, „mascații” se leagănă, regretă că au trecut anii și că se apropie de despărțirea de această lume.

Măștile sale costă între 100 și 150 de lei. Dănuț Stan spune că nu câștigă prea mult din vânzarea acestora, însă le face mereu cu plăcere, cu gândul că poate menține vii tradițiile. Se bucură mereu când amsamblurile folclorice își cumpără de la el recuzita necesară pentru spectacole.

Meșterul din Botoșani spune că este printre puținii care mai știu că facă opinici din piele de porc. E o muncă migăloasă, spune Dănuț Stan, care se plânge că găsește din ce în ce mai greu material primă necesară.

„Mă rog de oameni să le tai eu porcul gratuit, ca să-mi dea pielea de porc. Trebuie să aleg un porc mai bătrân, care să aibă peste un an, pentru că un animal la un an nu poate să aibă pielea atât de groasă. După ce fac rost de pielea de porc, o pun la sare două, trei săptămâni, apoi , după îi tund părul. Nu poţi face opinci dintr-o piele tăiată în acel an. Trebuie să fie foarte bine uscată. Este multă muncă, dar sunt opinci originale. Așa le purtau țăranii pe vremuri. Şi astăzi, în zona Ibănești – Botoșani, sunt bătrâni care mai poartă astfel de opinci. Sunt bune pentru bătături… Este ca şi cum ai face fizioterapie, dacă porți o astfel de încălţăminte”, a povestit meşterul.

Pasionat de datinile românești, Dănuț Stan mai confecționează și căprițe, căiuți, urşi. Toate acestea sunt folosite de ceata de urători din satul său, care colindă din casă în casă în ajunul Anului Nou. De multe ori, meșterul popular îi îndeamnă pe tineri să se îmbrace în costume populare, îi învață dansurile și strigăturile tradiționale.

Singurul său regret este că din ce în ce mai puțini tineri apreciază tradițiile românești.

„Ar trebui să preţuiască ia românească, s-o sărute, s-o pună sub pernă, să doarmă cu ea sub cap, atât de mândri ar trebui să fie românii că au ie. Să fie făloşi mai ales când poartă o ie, o bundiţă autentică sau tot costumul popular”, a spus artizanul botoșănean.