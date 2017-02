Meteo. Cum va fi vremea în weekend

Administrația Națională de Meteorologie a emis prognoza meteo pentru acest weekend. Potrivit acesteia, vremea se va încălzi ușor, dar vor precipitații în majoritatea regiunilor.

PROGNOZA METEO pentru SÂMBĂTĂ

IN TARĂ

Valorile termice se vor situa peste mediile multianuale, in cea mai mare parte a tării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse intre 1 si 11 grade, cu cele mai scăzute valori in nordul Moldovei, iar cele minime se vor situa intre -6 si 3 grade. Cerul va fi temporar noros si vor cădea precipitatii , in general slabe, ziua – pe arii restranse, mai ales in regiunile centrale si de nord, iar noaptea in sud-vest, local in sud si in centru si izolat in restul teritoriului . In jumătatea de nord a Moldovei, la munte, zona deluroasă a Banatului, Olteniei si Transilvaniei vor predomina ninsorile, iar in celelalte zone va fi mai ales lapovită si ploaie . Se va forma polei , izolat la inceputul intervalului si local in a doua parte a noptii . Vantul va sufla slab si moderat. In zonele joase de relief, dimineata si noaptea, izolat, se va semnala ceată.

LA BUCURESTI

Cerul va fi temporar noros, iar spre sfârsitul nopti vor fi posibile precipitatii mixte si depuneri de polei. Vantul va sufla slab si moderat. Temperatura maximă va fi de 6…7 grade, iar cea minimă se va situa in jurul valorii de 0 grade. Dimineata vor fi conditii de ceată.

LA MUNTE: Vremea se va răci uşor faţă de intervalul precedent. Cerul va prezenta înnorări temporare şi vor fi precipitaţii, predominant ninsori, izolat în prima parte a zilei, iar spre seară şi noaptea, local în Munţii Banatului şi în Carpaţii Meridionali şi pe arii restrânse în restul zonei montane. Vântul va sufla slab şi moderat.

PROGNOZA METEO pentru DUMINICĂ

