Ministerul Educației a lansat procedura de achiziţie a manualelor pentru anul şcolar viitor, astfel încât elevii să beneficieze de ele încă din prima zi a cursurilor. Anunțul a fost făcut de ministrul educației, Pavel Năstase, la Parlament. El a ţinut să precizeze că manualele sunt „foarte încărcate” din punctul de vedere al conţinutului.

Sper că anul acesta, toate manualele şcolare să fie pe băncile şcolilor înainte de începerea şcolii. (..) Am avut întâlniri cu editurile pentru a reduce perioada de producţie a manualelor şcolare de la 6 luni la 100 de zile. A doua măsură a fost schimbarea criteriilor de achiziţie publică. Dacă până acum era preţul cel mai mic ca şi criteriu, de data aceasta am introdus criterii de calitate şi avem următoarea pondere: 85% din punctaj se obţine din criteriile de calitate, iar restul de 15% din preţ. Am dat şi un preţ maximal până la care editurile să îşi facă ofertele respective”, a afirmat ministrul Educaţiei, în comisia de învățământ din Camera Deputaților.

Pavel Năstase a mai spus că manualele şcolare sunt „foarte încărcate”, în condiţiile în care programele şcolare sunt „exagerat de dezvoltate” şi care, de multe ori, nu respectă competenţele principale.

El a susţinut că trebuie intervenit şi la manualele claselor I-IV, doarece părinţii şi copiii se plictisesc din cauză că sunt „exagerat de încărcate din punctul de vedere al conţinutului”.

„Ne-am dat seama că la clasele I-IV, unde avem manuale noi, trebuie şi acolo să intervenim pentru că părinţii şi copiii se plictisesc tocmai datorită acestor manuale care sunt exagerat de încărcate din punctul de vedere al conţinutului”, a mai subliniat ministrul Educaţiei.