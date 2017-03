Ministerul Sănătății a achiziționat vaccinul tetravalent. Cât a plătit pentru el

Ministerul Sănătății (MS) a cumpărat doze de vaccin tetravalent cu peste 10,2 milioane de lei, potrivit unui anunț publicat în SEAP pe 25 februarie.

Conform sursei citate, pe 24 februarie, MS a atribuit un contract societății FARMEXPERT D.C.I. SRL, cu o valoare totală finală de 10.227.700 de lei, fără TVA.

Obiectul contractului este „furnizare vaccin tetravalent”, locul principal de livrare a vaccinului fiind CN UNIFARM SA.

Contractul a fost atribuit prin „negociere fără anunț de participare”, alegerea acestei proceduri fiind justificată prin faptul că „lucrările/ produsele/ serviciile pot fi furnizate numai de un anumit ofertant, din motive tehnice”. Criteriul de atribuire este prețul cel mai scăzut, conform anunțului citat.

Ministrul Sănătății, Florian Bodog, a anunțat că, zilele acestea, va fi semnat și contractul privind furnizarea vaccinului hexavalent.

Potrivit oficialului MS, vaccinul hexavalent ar urma să se găsească în farmacii de la finalul lunii martie.

„Din discuțiile pe care le-am avut cu producătorii, știți foarte bine că eu am moștenit o procedură de vaccin care nu era corectă, pe care nu am primit control financiar preventiv, am demarat o procedură scurtă și, dacă nu mă înșel, (…) mâine se semnează contractul.

