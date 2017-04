Ministerul Sănătății anunță că va creşte numărul pacienţilor eligibili pentru tratamentul Hepatitei C

Ministerul Sănătății anunță că va creşte numărul pacienţilor eligibili pentru tratamentul hepatitei cronice cu virus C. Potrivit deputatului PSD Tamara Ciofu, care a făcut o interpelare ministrului Sănătăţii pe tema programelor împotriva hepatitei de tip C, oficialii din sănătate au confirmat extinderea tratamentelor către o serie de pacienţi.

„Ministerul Sănătăţii m-a informat că va creşte numărul pacienţilor eligibili pentru includerea în tratamentul hepatitei cronice cu virus C. Astfel, în acest an vor beneficia de acest tratament 10.000 de persoane de la gradul de fibroză F3 şi F4, ciroză compensată, până la cei cu fibroză de gradul F2 asociată cu manifestări extrahepatice de tip autoimun determinate de infecţia cu virus C, precum şi pacienţii cu fibroză F2 care implică evoluţia bolii hepatice la care poate fi sau a fost efectuat tratament curativ, fără semne de recurenţă”, a declarat Tamara Ciofu, potrivit unui comunicat de presă remis AGERPRES.

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a publicat pe site-ul instituţiei proiectul de ordin privind criteriile de eligibilitate, monitorizarea şi indicatorii de rezultat pentru tratamentul cu medicamente cu acţiune antivirală directă ce a fost aprobat prin Ordinul preşedintelui CNAS nr. 158/13.03.2017.

Personalul medical este inclus în programul de tratament fără interferon, indiferent de gradul fibrozei în vederea protecţiei pacienţilor, întrucât cadrele sanitare pot transmite infecţia bolnavilor pe care îi îngrijesc.

România, pe primul loc în Europa la numărul cazurilor de hepatită C



Peste 1.400.000 de români sunt afectaţi de virusurile hepatitice virale B, C sau B plus Delta, iar 10 la sută dintre bolnavii cu hepatită C din Europa sunt români, ceea ce plasează ţara noastră pe locul 1 pe continent în privinţa numărului de pacienţi cu hepatită C, arată un studiu realizat de Asociaţia Europeană a Pacienţilor cu Afecţiuni Hepatice (ELPA), prezentat la începutul anului.

”România ocupă locul 1 în Europa, ca număr total de cazuri de hepatita C, conform datelor de prevalenţă raportate de Organizaţia Mondială a Sănătăţii, şi locul 4 ca rată a mortalităţii cauzate de afecţiunile hepatice, mai exact 44,5 decese la suta de mii de locuitori, în condiţiile în care media europeană este de 15 decese la suta de mii de locuitori. În România sunt aproximativ 10 la sută din cele 12 milioane de persoane care se estimează a fi infectate cu virusul hepatitei C din întreaga Europă”, a declarat Marinela Debu, preşedintele Asociaţiei Pacienţilor cu Afecţiuni Hepatice din România (APAH-RO), citând un studiu Hep-CORE, realizat de Asociaţia Europeană a Pacienţilor cu Afecţiuni Hepatice (ELPA).