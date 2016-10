Ministerul Turismului din Siria încearcă să atragă turiști în Alep, oraș devastat în urma războiului, cu muzica din Game of Thrones | VIDEO

Ministerul Turismului din Siria a lansat un nou clip de promovare, de această dată chiar mai bizar decât primul. Acum, apropiații lui Bashar al-Assad încearcă să atragă turiști în orașul Alep, care a fost bombardat masiv în ultima perioadă, relatează CNN.

Regimul lui Bashar al-Assad a lansat un clip de provovare cu peisaje panoramice din zonele orașului Alep aflate în controlul forțelor guvernamentale. Imaginile sunt acompaniate de o versiune acustică a melodiei din Game of Thrones/Urzeala Tronurilor. Alegerea melodiei din serialul Game of Thrones nu pare să fi fost o alegere tocmai inspirată, căci serialul este cunoscut pentru scenele sale extrem de violente.

În imagini se văd bulevardele orașului, neatinse de bombardamente. Este o imagine complet diferită față de cea din estul orașului, unde sunt zonele controlate de rebeli și unde au loc aproape zilnic bombardamente. Acolo, cartiere întregi au fost distruse în urma raidurilor aeriene. Recent, ONU a anunțat că aproximativ două milioane de oameni din Alep au rămas fără apă potabilă, în urma bombardamentelor.

Acesta nu este singurul clip menit să încurajeze turismul în Siria. În urma cu o lună, Ministerul Turismului din această țară a prezentat orașul Tartus ca o oază de relaxare.

Totodată, săptămâna trecută, agenția de stat din Siria a publicat despre viața de noapte din Alep, după ce orașul a fost descris drept unul dintre cele mai periculoase din lume.

