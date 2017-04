Ministrul Dialogului Social: În prezent, numărul ONG-urilor înregistrate este de aproximativ 90.000. Gabriel Petrea, a declarat la Iaşi, că legea care reglementează înregistrarea şi funcţionarea organizaţiilor neguvernamentale are nevoie de modificări, pentru că este veche de 17 ani.



Petrea a declarat că în momentul de faţă organizaţiile neguvernamentale funcţionează după prevederile unei legi elaborate în urmă cu 17 ani.

În opinia sa, trebuie schimbată procedura timpului de înfiinţare a unui ONG. „În momentul de faţă, o federaţie înregistrată la Tribunalul Bucureşti – pentru a-şi lua sentinţa de modificare a actelor constitutive sau de înfiinţare poate dura şi opt luni de zile. Nu este normal, pentru că acest lucru trebuie să se întâmple exact cum se întâmplă în cadrul unei firme – în trei zile sau în patru zile – şi poate aceste lucruri ţin mediul asociativ în a nu se dezvolta aşa cum ar trebui. Cred eu că debirocratizarea şi uşurarea înfiinţării unui ONG şi a unei reţele de ONG-uri trebuie să se întâmple foarte repede”, a declarat Gabriel Petrea, într-o conferinţă de presă.

Ministrul a estimat că numărul ONG-urilor înregistrate în prezent este de aproximativ 90.000.

„Am fost lider al studenţilor la nivel naţional şi m-am ocupat de mişcarea studenţească. Doar noi am înfiinţat undeva la 20 de ONG-uri pentru că era perioada în care se înfiinţau Ligile Studenţeşti. După ce am plecat eu din mişcarea studenţească şi au venit alţii, o parte dintre ei au înfiinţat alte ONG-uri. Acelea pe care le-am înfiinţat noi nu le-a radiat nimeni. Ele sunt în continuare în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor, doar că nu funcţionează. Noi nu ştim în momentul de faţă câte ONG-uri sunt implicate activ. Mai mult decât atât, nici depunerea bilanţului contabil la sfârşit de an nu înseamnă că acel ONG este activ, pentru că o parte dintre acele bilanţuri se depun pe zero. Şi, mai mult decât atât, unele organizaţii neguvernamentale sunt active şi nu depun bilanţul. Deci, o imagine asupra mişcării asociative din România nu există. De aceea trebuie creat cadrul legislativ astfel încât totul să fie transparent şi mult mai clar”, a mai precizat Gabriel Petrea.