Ministrul Energiei: Am cerut companiilor din energie să investească minim 20% din venituri în modernizări

Companiile de stat din energie și-au creionat pentru acest an un buget cu 20% din venituri pentru investiții, ceea ce înseamnă aproape un miliard de euro investiți în modernizări, a declarat marți seara, la Antena 3, ministrul Energiei, Toma Petcu.

„Am cerut companiilor din Ministerul Energiei să își prevadă obligatoriu în acest an minim 20% pentru investiții. Au reușit toate companiile să își creioneze bugetul cu 20%, ceea ce înseamnă aproape un miliard de euro care se va investi prin modernizări(…) I-am forțat ca prin creionarea bugetului să aducă încă un miliard prin investiții, pentru că investițiile dezvoltă mai departe în economie taxe, impozite, angajări”, a afirmat Toma Petcu.

Ministrul Energiei a precizat că noile Consilii de Administrație sunt unele provizorii, numite pe patru luni, urmând ca noua conducere să fie selectată conform prevederilor Ordonanței 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, principalul criteriu de selecție fiind investițiile.

1,5 miliarde de lei pentru mărirea capacității la Complexul Energetic Oltenia

Peste 1,5 miliarde de lei au fost alocați pentru extinderea exproprierilor necesare măririi capacității Complexului Energetic Oltenia (CEO) în Jilțu de Sud și Roșia, în condițiile în care singura carieră din care se mai exploata era aproape de epuizare, a mai anunțat ministrul Energiei, Toma Petcu.

„Problema principală la CE Oltenia, atunci când am preluat mandatul, era faptul că singura carieră din care exploatau ei și unde mai aveau rezerve era cea din Jilțu de Nord, dar care era și aproape de epuizare, la final de capacitate. Compania a transmis în anii anteriori, chiar din 2014, notificări către minister și către Guvern, în sensul că aveau nevoie să extindă aceste exproprieri, iar acestea, conform legii, se pot face în baza unor Hotărâri de Guvern și pe sume date de Guvern, nu din sumele proprii ale companiilor. Este vorba de Jilțu de Sud și Roșia. Imediat ce s-a creionat bugetul am mers la domnul prim-ministru și la ministrul de Finanțe și am explicat cât de importantă este această extindere. Dacă nu ai materia primă nu mai putem vorbi de funcționare. Deci, am alocat pentru CEO 1,5 miliarde de lei pentru aceste exproprieri, o sumă importantă pentru bugetul României. Am lucrat la HG pentru aceste exproprieri pentru Jilțu de Sud și Roșia, ceea ce înseamnă o mărire de capacitate foarte importantă pentru cei de la Oltenia”, a spus Petcu.

Întrebat despre disponibilizările masive de la CEO, șeful de la Energie a precizat că s-a reușit reducerea la jumătate a personalului convenit inițial prin planul de reorganizare și de restructurare, subliniind că se lucrează și la aplicarea unor scheme de reconversie profesională pentru cei disponibilizați.