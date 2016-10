Ministrul Fondurilor Europene, Cristian Ghinea, a anunţat vineri că unul dintre cazurile investigate de Corpul de control al ministerului cu privire la sistemele IT plătite din fonduri europene a fost finalizat şi trimis la DNA. Ministrul a anunțat, totodată, că sunt vizați deputatul Sebastian Ghiţă şi consiliul judeţean Suceava.

„Serviciul Corp Control, Anticorupţie şi Integritate din Ministerul Fondurilor Europene (MFE) a finalizat controlul privind implementarea a două proiecte de e-guvernare, cu fonduri europene, de către Consiliul Judeţean Suceava (CJ). Furnizorii de hardware şi soluţii IT din aceste proiecte sunt SC Expert One Research SRL şi SC Siveco România SRL. Ancheta a constatat licitaţii trucate şi rapoarte de implementare false, acceptate ca atare de către Organismul Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale (OIPSI). Valoarea totală a proiectelor se ridică la 13.361.118 lei din care 7.169.321 lei fără TVA s-au cheltuit pentru IT. Concluziile raportului au fost înaintate către Direcţia Naţională Anticorupţie”, se arată în documentul Ministerului Fondurilor Europene.

A fost anchetată, astfel, implementarea de soluţii de e-guvernare la nivelul a 15 localităţi din judeţul Suceava. Prin aceste proiecte, CJ Suceava trebuia să achiziţioneze o soluţie informatică şi componente hardware necesare pentru a informatiza o serie de servicii oferite de primăriile din localităţile judeţului.

În urma verificărilor, echipa de control a constatat o serie de nereguli: nevoia de achiziţii IT a fost creată artificial; oferte câştigătoare neconforme şi tratament neegal aplicat ofertanţilor; criterii de calificare restrictive; procesul de atribuire a contractelor „cu dedicaţie”; soluţia informatică implementată nefuncţională în parametrii prevăzuţi în contract şi raportări false.

Ce mesaj a transmis ministrul Ghinea

Ministrul Fondurilor Europene a prezentat documentele pe Facebook. Totodată, Ghinea a transmis următorul mesaj: „Se pare că Ghiţă a protejat şi judeţul Suceava de infiltrarea IT-sorosiştă :) Mai ţineţi minte că am promis în Parlament, unde Ana Birchall l-a invitat ilegal pe Sebastian Ghiţă la audierea mea, că voi cere un control tematic al Corpului de Control pe sistemele de IT plătite din fonduri europene? Corpul de Control are mai multe cazuri în lucru, dar primul a fost finalizat şi trimis la DNA ieri”.

Conform ministrului Ghinea, este vorba despre „un caz cu de toate-aceleaşi firme care învârt licitaţiile între ele, achiziţii umflate, raportări false, acte adiţionale în serie, sisteme informatice inutilizabile şi neutilizate, dar acceptate la plată de Organismul Intermediar de la Ministerul Comunicaţiilor”.

Ministrul Fondurilor Europene scrie și că a mai sesizat DNA cu un caz legat de modulul informatic de la AM Mediu plătit şi nefolosit, adăugând că procurorii mai aveau în lucru un caz cu un modul informatic de 5 milioane de euro de la AM POSDRU.